En redes sociales se hizo viral el video de un hombre que supuestamente había rescatado de una cueva en India. De acuerdo con los medios locales, el adulto mayor decía tener 188 años.

Las imágenes mostraron al señor, muy delgado y jorobado, caminando con la ayuda de un bastón y de dos personas que lo sostenían. El mensaje que acompañó la publicación viral era: “La muerte se había olvidado él”.

De acuerdo con ‘Bayburtmedya’, el hombre fue llevado de inmediato al hospital para que recibiera atención médica. Otros medios locales mencionaron que el sujeto se alimentó de musgo durante los años, pero no hay certeza sobre eso.

Los comentarios del video viral mostraron sorpresa ante la noticia. “Si alguien cree que este hombre con aspecto frágil tiene 188 años, necesita estar certificado. Ningún ser humano conocido ha vivido más allá de los 122 años” y “Él contará muchas cosas buenas y malas sobre la historia pasada”, fueron algunas de las reacciones. ¿Cuál es la verdadera identidad del hombre?

Los internautas rápidamente encontraron quién era el hombre del video. Al parecer, se trataría de Siyaram Baba, un sabio indio, de 110 años.

No obstante, algunas personas dicen que tiene 80, otros comentan que tiene 130 años. Los reportes de los medios dicen que podrían tener alrededor de 109 años.

