‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos ha puesto a Ecuador en el centro de una competencia digital que no deja indiferente a nadie. Tras vencer a Guatemala, el bolón avanzó a los cuartos de final y ahora enfrenta a Perú en una batalla reñida que se libra en Instagram, TikTok y YouTube.

Más noticias

🍳 ‘El Mundial de los Desayunos’

Ibai Llanos anunció la clasificación de Ecuador el 27 de agosto de 2025 en su cuenta de Instagram. El streamer español explicó que el bolón ecuatoriano superó al desayuno chapín por 1,9 millones contra 1,8 millones de votos. La emoción se multiplicó cuando añadió un encebollado, huevo frito y jugo de carne al tradicional plato, siguiendo las sugerencias de los usuarios.

No te pierdas de leer: Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm’, sufre un accidente que lo obliga a hacer una pausa

Perú también sorprendió en octavos. Su pan con chicharrón y tamal venció al desayuno mexicano con 2,5 millones de votos frente a 1,2 millones, según detalló el propio Ibai en sus transmisiones.

📊 Así van los resultados

Captura de pantalla.

Cerrando la semana, las cifras marcan la diferencia. En Instagram, Ecuador está abajo con el 49% frente al 51% de Perú. En TikTok, los números siguen la misma tendencia: 3,8 millones de votos para Ecuador contra 4 millones para Perú. En YouTube, la última actualización del 28 de agosto mostró 156 000 votos para Ecuador y 150 000 para Perú. Sin embargo, varios usuarios advirtieron que los comentarios de Ibai para esta plataforma ya no estaban disponibles, lo que ha generado desconfianza.

🔥 La fuerza del bolón

La campaña digital ha crecido al punto de movilizar a medios, influencers y hasta al Ministerio de Turismo de Ecuador, que destacó al bolón y al encebollado como íconos gastronómicos. Incluso, Sasha Grey, influencer y actriz internacional, se sumó con un mensaje de apoyo que generó gran impacto en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Te suena la película ‘Como si fuera la primera vez’? Sabías que está inspirada en hechos reales

🤔 ¿Qué pasará ahora?

Ecuador tiene poco más de tres días más antes de que se cierren las votaciones. La tensión crece y cada voto se vuelve decisivo. Ibai Llanos, con su estilo narrativo y humorístico, ha logrado que un simple torneo culinario se transforme en un espectáculo viral.

Los ecuatorianos mantienen la esperanza de superar a Perú y alcanzar las semifinales. La historia del bolón en ‘El Mundial de los Desayunos’ sigue escribiéndose voto a voto.

Así puedes votar por Ecuador en ‘El Mundial de los Desayunos’: Así puedes votar por Ecuador en ‘El Mundial de los Desayunos’ en Instagram, TikTok y YouTube

Te recomendamos: