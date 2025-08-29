Frankie Muniz, recordado por su icónico papel en ‘Malcolm el de en medio’, atraviesa un momento complicado luego de un accidente en su propia casa.

El percance lo obligará a alejarse temporalmente de las pistas de NASCAR.

El incidente interrumpe un proyecto que el actor y piloto había perseguido con entusiasmo desde 2023.

¿Cómo ocurrió el accidente de Frankie Muniz?

Según Tomatazos y E! News, Muniz sufrió una fractura del radio distal mientras cambiaba las baterías de una cámara de seguridad en su patio.

Subió a la parte más alta de la escalera, perdió el equilibrio y cayó.

“Nota mental: hacer caso a la advertencia de la escalera que dice: ‘No se siente ni se pare en el último peldaño’. En retrospectiva, una escalera más alta habría sido más inteligente”, escribió con humor en Instagram.

El actor bromeó sobre la situación con la frase “FML” (Frankie Muniz’s Life), que desató comentarios de sus seguidores y mostró su característico humor ante la adversidad.

Impacto en su carrera dentro de NASCAR

El accidente impedirá que Muniz participe en varias competencias, incluida la carrera del 30 de agosto en Darlington. Su equipo, Reaume Brothers Racing, confirmó que Mason Maggio lo reemplazará mientras dure la recuperación, estimada entre seis y ocho semanas.

A sus 39 años, Muniz había comenzado su carrera en NASCAR en 2023 y se estaba consolidando como piloto. A pesar de las dificultades, incluidas fallas mecánicas y resultados no favorables, siempre mantuvo la motivación de mejorar y regresar con más experiencia y confianza.

Muniz se concentrará ahora en recuperarse y retomar su sueño de velocidad, sin que la pausa afecte su regreso a la actuación en la esperada nueva temporada de ‘Malcolm’.

