Ibai Llanos es una de las figuras más influyentes del mundo hispanohablante. Su recorrido lo llevó de narrar videojuegos a convertirse en dueño de equipos de eSports, creador de Porcinos FC en la Kings League y ahora presidente de un club de fútbol real en España.

El streamer español comenzó su carrera en 2014 como narrador en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), donde se hizo conocido en la escena de League of Legends. Su estilo único y su carisma pronto lo hicieron destacar más allá del nicho gamer.

En 2018 ya era uno de los casters más reconocidos de España, pero el gran salto lo dio en 2020, cuando dejó la LVP para unirse como creador de contenido al equipo G2 Esports. Meses más tarde decidió independizarse y lanzar su propio proyecto de streaming, lo que le permitió abrirse paso a audiencias masivas.

KOI, Porcinos y la Kings League

El siguiente gran paso de Ibai fue como empresario deportivo. En 2021 fundó, junto a Gerard Piqué, el equipo de eSports KOI, con presencia en juegos como League of Legends, Valorant, Pokémon y Counter Strike, consolidándose como una marca fuerte en el ecosistema competitivo.

En 2022 se sumó a la Kings League, un torneo de fútbol 7 con reglas innovadoras y un fuerte enfoque en la audiencia digital.

Allí creó a Porcinos FC, uno de los equipos más populares del certamen, con títulos en distintos formatos y jugadores de renombre que han vestido su camiseta como Ronaldinho.

Ronin FC: del streaming al fútbol real

Su paso más ambicioso llegó en agosto de 2025, cuando Ibai anunció la creación de Ronin FC, un club de fútbol profesional inscrito en la Cuarta Catalana, décima categoría del fútbol español.

El objetivo declarado del streamer es llevar a Ronin FC desde las divisiones amateurs hasta la élite, un proyecto que conecta directamente con su comunidad y que supone un nuevo puente entre el entretenimiento digital y el deporte tradicional.

El impacto de sus eventos y streamings

Ibai no solo ha hecho historia con equipos, también con sus eventos. La Velada del Año, su show de boxeo amateur con streamers e influencers hispanohablantes, ha batido récords de audiencia mundial en Twitch, superando a finales de la Champions o Super Bowls en visualizaciones online.

Otros formatos, como el Mundial de Globos o el reciente Mundial de Desayunos (con participación de Ecuador), muestran su capacidad para convertir ideas improbables en fenómenos virales.

Hoy, Ibai Llanos es mucho más que un creador de contenido: es empresario deportivo, productor de espectáculos y referente cultural en el mundo hispanohablante.

