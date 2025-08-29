En 2004, la película ‘Como si fuera la primera vez’ (disponible en Amazon Prime), protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, presentó una historia de amor fuera de lo común: un hombre debía conquistar cada día a la misma mujer porque ella olvidaba lo ocurrido la jornada anterior.

Lo que parecía ficción resultó estar inspirado en un caso real. Michelle Philpots, una mujer británica, vive desde hace décadas una situación sorprendentemente similar, según relataron medios como La Nación y El Tiempo de Colombia.

🌅 ‘Como si fuera la primera vez’

Cada mañana, Michelle despierta convencida de que el calendario sigue marcado en 1994. No recuerda haberse casado con Ian, su esposo, ni la vida que construyeron desde entonces. Su memoria quedó atrapada en el pasado a raíz de dos accidentes de tránsito, ocurridos en 1985 y 1990, que le provocaron una lesión cerebral irreversible. Desde ese momento, su mente no logra retener nuevos recuerdos a largo plazo.

🚦 Cuando el tiempo se detuvo

Antes de los accidentes, Michelle era una joven activa, apasionada por las motos y con muchos planes por delante. El primer choque apenas dejó secuelas visibles, pero el segundo cambió su vida para siempre. A partir de 1994, desarrolló amnesia anterógrada, un trastorno neurológico que impide fijar nuevas memorias.

Para ella, despertar significa entrar en una dimensión desconocida. “Nada de lo que ocurre después de aquellos años logra permanecer en su mente”, explicó Ian en entrevistas recogidas por La Nación. Su rutina diaria se sostiene en notas, fotografías y calendarios que la ayudan a reconstruir la vida que su memoria borra cada noche.

📓 Una rutina para no olvidar

En su hogar en Spalding, Reino Unido, cada pared y cada puerta se convirtieron en una extensión de la memoria de Michelle. Ian diseñó un sistema con agendas electrónicas, alarmas y mensajes en papeles adhesivos que le recuerdan lo más básico: quién es, qué día es, dónde vive. Incluso los objetos cotidianos están señalados con indicaciones precisas.

“Las notas son mi vida, sin ellas estaría perdida”, reconoció Michelle en declaraciones citadas por El Tiempo de Colombia. Ese sistema permite que cada día avance con cierta autonomía dentro de un presente que, sin ayuda, sería inabordable.

💌 Un amor que se repite a diario

Michelle e Ian se casaron en 1997, cuando ella ya sufría la amnesia. Cada mañana él debe recordarle que son esposos, enseñarle fotografías y reconstruir con paciencia una historia compartida que ella no logra retener. Aun así, la relación se sostiene sobre un recuerdo intacto: los primeros años de su noviazgo.

“Sé que debo amarte, aunque no pueda acordarme por qué”, ha dicho Michelle en entrevistas reproducidas por La Nación. Esa intuición afectiva se convirtió en el hilo que mantiene viva su unión. En una pizarra de su casa, ella escribe una frase que resume su realidad: “Hoy es un buen día. Vivo aquí. Ian es mi esposo. Todo está bien”.

La historia de Michelle Philpots muestra que el amor verdadero no siempre se sostiene en la memoria. A veces, se construye en la repetición diaria de gestos simples que mantienen encendida una llama que ni el olvido logra apagar.

