El actor David Hekili Kenui Bell falleció el 12 de junio de 2025, dejando un vacío enorme en sus seguidores. Su participación en el live action de ‘Lilo & Stitch’, aunque breve, se volvió memorable por su carisma y sencillez.

🌺 ¿Qué ocurrió realmente con David Hekili Kenui Bell?

Dos meses después de su muerte, la policía de Hawái concluyó la investigación y reveló los resultados de la autopsia. Bell, de 46 años, sufrió una combinación de insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, cardiopatía hipertensiva/aterosclerótica y obesidad mórbida, junto con dermatitis por estasis, un trastorno relacionado con la mala circulación en las piernas. Las fuentes, entre ellas People y Only my Health, destacaron que no se halló presencia de drogas ni alcohol, y no hubo indicios de delito.

💔 Intentos por salvarlo que no fueron suficientes

El informe forense detalló múltiples esfuerzos de reanimación: desfibrilador, vías intravenosas y una aguja intraósea para facilitar el acceso cuando no se podía colocar un IV. A pesar de estas intervenciones, Bell no pudo ser salvado. Antes de fallecer, había mostrado dificultad respiratoria, según el Departamento de Policía de Hawái.

✨ Trayectoria y legado que perdura

De acuerdo con Diario Las Américas, Más allá de su última aparición en ‘Lilo & Stitch’, David Hekili Kenui Bell formó parte de series como ‘Hawaii Five-0′ y del remake de ‘Magnum’ (2018-2019), y trabajó en la película ‘The Wrecking Crew’, aún pendiente de estreno. Su familia indicó que también laboraba en el Aeropuerto Internacional de Kona.

🌟 Un recuerdo que sigue vivo

Su espíritu cálido y la autenticidad que transmitía frente a la cámara aseguraron que el público lo recordara con cariño. Cada escena en la que apareció, incluso las más simples, reflejó su dedicación y humor, elementos que lo convirtieron en un rostro entrañable para todos los fans.

