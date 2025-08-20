La actriz Jenna Ortega vive un momento crucial en su carrera con el estreno de la segunda temporada de ‘Merlina’. Su éxito en Netflix la ha colocado en el ojo público, pero también la enfrenta a un debate inesperado en redes sociales: ¿por qué no habla español? Buzz Feed News destaca que Ortega ha sido señalada como una “fake Latina” tras responder en inglés durante un evento en París.

🚨 Jenna Ortega y la presión de representar su cultura

Jenna Ortega reconoce en entrevistas con Vanity Fair y Vogue que existe un “peso” al representar sus raíces mexicanas y puertorriqueñas. Creció en California rodeada de una comunidad latina, con tradiciones como romper piñatas y hacer tamales en Navidad. Sin embargo, confiesa sentir “vergüenza” y miedo de no ser suficiente para su comunidad cuando intenta hablar español. Noticine resalta que Ortega evita hablar fluidamente por inseguridad y no querer ofender a nadie.

De acuerdo con Univisión, el aprendizaje del español no fue una prioridad en su familia. Aunque su abuela materna cruzó la frontera desde Sinaloa, en aquella época hablar español en Estados Unidos generaba recelo y temor a represalias migratorias. Por ello, la familia adoptó el inglés como lengua principal. Durante su infancia, la madre de Jenna intentó comunicarse en español con ella y sus hermanos, mientras que su padre lo hacía en inglés, lo que dificultó el proceso. Finalmente, desistieron del plan, aunque en su hogar nunca se abandonaron las raíces y costumbres latinas.

🔎 Entre la infancia y la industria

La carrera de Jenna Ortega comenzó desde niña, enfrentando estereotipos por su apariencia latina. Intentó adaptarse, incluso pensando en teñirse el cabello de rubio para conseguir más roles. Con papeles en ‘Iron Man 3’, ‘La noche del demonio: capítulo 2’ y series como ‘Jane The Virgin’, Ortega aprendió que el camino hacia la representación auténtica era complejo y, a veces, contradictorio.

🎬 ‘Merlina’ y la consolidación del talento

El rol de Merlina la catapultó a la fama global: número uno en 90 países y más de 1000 millones de horas vistas en tres semanas. Para interpretar a la hija de los Addams, Ortega estudió cine mudo, inspirándose en Buster Keaton. Ahora, además de actuar, produce la serie, supervisa sets, canciones y marketing, lo que le ha permitido usar su voz de manera más asertiva.

💭 Reflexión sobre identidad y representación

A sus 22 años, Jenna Ortega combina fama internacional con conciencia de sus raíces. Reconoce que cualquier representación latina es válida y que su historia puede abrir puertas para otros. “Por primera vez en mucho tiempo, tengo la mente más clara y segura de hacia dónde quiero ir con mi vida y mi trabajo”, cita Noticine. Su trayectoria demuestra que ser latina va más allá del idioma.

