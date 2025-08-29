En los últimos días, el nombre de una actriz surcoreana volvió a ocupar titulares en Corea del Sur y la prensa internacional. Su nombre se asoció a rumores que la vinculan sentimentalmente con Park Jimin, integrante de BTS. Aunque ninguno ha confirmado la relación, la atención mediática se intensifica.

La actriz surcoreana, Jimin y los rumores que incendian redes sociales

Nacida en 1991, Song Da-eun se dio a conocer en la televisión surcoreana en 2011. Ha participado en varios dramas y programas de variedades, consolidando su presencia en la industria del entretenimiento.

Su popularidad creció con su participación en el reality de citas ‘Heart Signal 2’ en 2018. Eso le permitió acercarse a una base de seguidores fieles.

Los dramas que marcaron su carrera

Song Da-eun ha destacado en producciones como ‘Love Affairs in the Afternoon’ y ‘The Golden Spoon’.

La actriz es reconocida por su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para conectar con la audiencia, consolidándose como una de las intérpretes emergentes de Corea del Sur.

Rumores de romance con Jimin de BTS: lo que se sabe

El vínculo con Jimin surgió a partir de supuestas coincidencias detectadas por internautas en redes sociales. Sin embargo, no existe confirmación oficial por parte de BigHit Music, agencia de Jimin, ni de la representante de Song Da-eun. Hasta ahora, ambos mantienen discreción frente a las especulaciones.

Song Da-eun mantiene discreción frente a los rumores

A pesar del creciente interés mediático, Song Da-eun sigue enfocada en sus proyectos profesionales y su actividad digital. La actriz no se ha pronunciado sobre el supuesto romance.