WhatsApp Plus limita el envío de imágenes

WhatsApp Plus cuenta con una opción para evitar que los contactos envíen imágenes. Foto: Pexels

Redacción Tecnología (I)

Una de las características más útiles de WhatsApp Plus es la capacidad de controlar qué contactos pueden enviar imágenes a través de la aplicación.

De este modo, se evita que envíen fotografías. También es compatible para las conversaciones grupales, en donde los participantes suelen compartir varias instantáneas.

Siete pasos

Si prefiere mantener su privacidad y no quiere que ciertos contactos envíen imágenes siga estos pasos para desactivar esta función en WhatsApp Plus.

En primer lugar abra la aplicación WhatsApp Plus en su teléfono móvil. Después, en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón de tres puntos para abrir el menú desplegable. Seleccione Ajustes en el menú.

Posteriormente, en la lista de opciones elija Privacidad. Ahora busque la opción Quién puede enviarme imágenes y selecciónela. En este momento, tendrá la opción de seleccionar los contactos que no podrán enviarle imágenes. Puede elegir entre Todos los contactos, Mis contactos, Nadie o seleccionar contactos específicos. Por último, seleccione la opción que prefiera y la aplicación guardará automáticamente tus ajustes.

Opciones de privacidad

Con estos sencillos pasos podrá asegurarse de que los contactos no deseados no le envíen imágenes a través de WhatsApp Plus. También puede ajustar otras opciones de privacidad en la aplicación para personalizar su experiencia y sentirse más seguro.

WhatsApp Plus, versión modificada

Es importante tener en cuenta que WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp y no está oficialmente respaldada por la empresa matriz Facebook.

Aunque muchos usuarios disfrutan de las características adicionales que ofrece WhatsApp Plus, también hay algunos riesgos asociados con el uso de esta aplicación. Por ejemplo, es posible que los datos personales y las conversaciones se vean comprometidos si se utiliza una versión no oficial de la aplicación.

