Twitter piensa en acciones legales contra la cancelación de compra de Musk

El presidente de Twitter, Bret Taylor, anunció este viernes 8 de julio que el consejo de la red social planea acciones legales para que se cumpla el acuerdo de compra pactado con el empresario Elon Musk, que anunció más temprano que rescindirá el contrato por USD 44 mil millones para adquirir esa compañía

"La Junta de Twitter planea iniciar acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware", escribió en su cuenta de Twitter minutos después del anuncio de Musk sobre que buscará bajarse de la transacción.

Asimismo, Taylor confirmó la compañía se compromete a cerrar la transacción con el precio y términos acordado con Musk.

Desde el pasado mes de abril, el multimillonario había celebrado el preacuerdo con el que esperaba hacer de la red un espacio con 'mayor libertad de expresión'. Sin embargo, el negocio se fue complicando hasta que hoy se dio el anuncio de no realizar la compra.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.