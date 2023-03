Nave espacial SpaceX Starship tendrá su primer lanzamiento tripulado en abril

La gigantesca nave espacial Starship de SpaceX, del magnate y polémico empresario Elon Musk, tendrá su primer vuelo de prueba orbital en abril de 2023. Así se conoció el 16 de marzo de 2023.

“El vuelo será muy pronto, el próximo mes, si todo sale bien, de acuerdo con los planes”, reveló Musk en sus redes sociales.

Por lo pronto, lo que se conoce es que SpaceX haría su viaje tentativamente a mediados o a finales de abril para realizar el ya promocionado despegue, que de acuerdo con la programación inicial se llevaría a cabo desde las instalaciones de la Starbase, en el sur de Texas (EE. UU.).

Pese a ese anuncio, la compañía deberá esperar la aprobación de la licencia por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA).

SpaceX will be ready to launch Starship in a few weeks, then launch timing depends on FAA license approval.



Assuming that takes a few weeks, first launch attempt will be near end of third week of April, aka …