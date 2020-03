¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en una superficie contaminada?

LEA TAMBIÉN

Al ser un virus nuevo- los primeros contagios se registraron en diciembre del 2019- el covid-19 despierta varias interrogantes. Aeropuertos, centros comerciales, autobuses, trenes y otros espacios de países que registran casos son constantemente desinfectados con el fin de reducir el riesgo de contagio y en un esfuerzo de contener el virus que hasta este 2 de marzo del 2020 ha matado a más de 3 200 personas.

Estudios científicos no han logrado determinar con exactitud la cantidad de tiempo que el covid-19 puede sobrevivir en las superficies u objetos en los que se posa hasta infectar a una nueva persona. Sin embargo, los investigadores estudian datos sobre otras cepas de coronavirus para intentar dar con este dato.



Los coronavirus, de acuerdo con el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves". Ejemplos de casos más graves son el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) o el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS).

Virus similares pueden sobrevivir hasta nueve días en una superficie, si es que esta no es desinfectada. Foto: AFP.

El covid-19 es una nueva cepa de esta familia de virus que, hasta diciembre del 2019, no se había encontrado antes en seres humanos. Según la OMS, "los coronavirus se pueden contagiar de animales a personas", lo que se conoce como transmisión zoonótica y se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no infectan a seres humanos.



Un estudio publicado en la revista científica The Journal of Hospital Infection a inicios de febrero del 2020 reveló que los coronavirus del SARS y el MERS pueden vivir en superficies inanimadas como metal, cristal o plástico por hasta nueve días si estas no son desinfectadas.

El estudio aclara que la principal vía de contagio del covid-19 es de persona a persona. Sin embargo, tras analizar 22 investigaciones previas, confirmó que los coronavirus que afectan a los humanos pueden permanecer en las superficies por hasta nueve días, pero que procesos básicos de desinfección pueden eliminarlos en menos de un minuto.



Esto sucede cuando se siguen procesos de desinfección que utilizan entre 62 y 71% de etanol, 0,5% de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o 1,1% de hipoclorito de sodio. Otros agentes biocidas como el cloruro de benzalconio y la clorhexidina "son menos efectivos".



En declaraciones a CNN, el Dr. Charles Chiu, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, dijo que "con base en los datos que se encuentran disponibles, yo confiaría en los datos del coronavirus que causa el SARS que es el pariente más cercano" al covid-19. La secuencia de los genomas de estos dos virus tiene una similitud del 80%, explicó el especialista.

El coronavirus no sobrevive más de un minuto en una superficie desinfectada. Foto: EFE.



Sin embargo, Chiu aseguró que "es muy difícil extrapolar estos descubrimientos al nuevo coronavirus" y aclaró que "se necesitan más investigaciones que utilicen cultivos del nuevo coronavirus para establecer el tiempo que puede sobrevivir en las superficies".



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), resaltan que generalmente los coronavirus tienen una supervivencia baja en las superficies, pero de acuerdo con información de su sitio web, no se ha descartado "que una persona pueda contraer el covid-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus en él y posteriormente tocando su boca, nariz o sus ojos, pero esta no es la principal forma en la que el virus se transmite".

Por ello, como una forma de evitar el contagio, las recomendaciones de los especialistas son, lavarse constantemente las manos y evitar el contacto con personas que padecen síntomas de una enfermedad respiratoria.