Así se debe actuar frente a sospecha de casos de covid-19 en planteles educativos

En las instituciones educativas del país existen protocolos que se deben aplicar frente a la sospecha de casos de covid-19. Enrique Pérez, subsecretario de Educación de Quito detalló cuál es el proceso que se debe seguir para evitar que los estudiantes se contagien al interior de los planteles.

El subsecretario señaló que se trata del protocolo establecido por el COE Nacional. Cuando un estudiante presenta síntomas respiratorios se contacta a los padres de familia o representantes para que lleven al alumno al centro de salud más cercano. Asimismo, se informa al distrito educativo y al Ministerio de Salud Pública para el seguimiento respectivo.

Pérez también dijo que además se mantienen todas las medidas de higiene como el lavado de manos y el uso recomendable de la mascarilla. Esto, pese a que el COE estableció que su uso no es obligatorio, dijo el subsecretario. “Sin embargo, nosotros recomendamos, sobre todo cuando hay síntomas”.

Desde la Subsecretaría de Educación se hace un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos a clases si presentan síntomas respiratorios. Su titular enfatizó en la importancia de llevar a los chicos a una atención médica para su evaluación.

No hay alerta por covid, pero sí aumento de casos de influenza, dice subsecretario

Enrique Pérez asegura que no existen alertas por incrementos de casos de covid-19 en los estudiantes. Lo que sí se han presentado son más casos de influenza, señaló. No detalló el número. Sin embargo, el subsecretario señala que en Quito no hay instituciones cerradas por ninguna de las dos causas.

Únicamente, detalló que una semana atrás, un plantel privado del sur de Quito pidió autorización para suspender clases porque había niños con síntomas respiratorios. Frente a esto, Pérez dijo que el Ministerio de Salud activó a sus equipos y los padres llevaron a sus hijos a casa.

En la capital se registran 620 000 estudiantes. El subsecretario de Educación hizo un llamado a los padres de familia para que vacunen a los estudiantes con las dos dosis y los refuerzos contra el covid. Asimismo, enfatizó en la importancia de que los chicos se inmunicen contra la influenza y reciban el esquema regular de vacunas.

Hasta el 28 de octubre, el Ministerio de Educación registró que se vacunó contra el covid-19 a tres millones 65 mil 346 estudiantes. Un total de 493 270 accedieron solo a la primera dosis y 538 821 recibieron dosis de refuerzo. De 782 420 estudiantes no hay registro de dosis.

