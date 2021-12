Planteles aplican medidas ante el alza de contagios

Lineida Castillo (I)

Los estudiantes llegaron a la Navidad con un incremento de contagios de covid-19 en el Ecuador y casos de la nueva variante Ómicron. Las autoridades de los planteles educativos temen que a partir del 3 de ­enero se disparen los contagios en las aulas.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en la semana epidemiológica número 50, que concluyó el miércoles 22 de diciembre del 2021, se registraron 5 813 nuevos infectados en el Ecuador, 2 584 más que en la semana 43 y de allí se ha dado un sostenido crecimiento.

De esas cifras hay un promedio de 150 menores de edad que contrajeron el virus, aunque casi nadie llegó a hospitalización, según la Cartera de Estado. La mayoría fue asintomático y se detectó por el contacto que tuvo con algún adulto que dio positivo.

El Ministerio de Educación no proporcionó la cifra de estudiantes que asisten a clases presenciales y que se han contagiado.

Pero en este diciembre, en algunos planteles se registraron casos positivos y aplicaron los cercos epidemiológicos como medidas de contención.

Por ejemplo, en la primera y segunda semanas de diciembre dos unidades educativas particulares de Cuenca suspendieron clases por niveles. En el primer caso, más de 80 estudiantes de primero de bachillerato volvieron a la virtualidad por una semana, ante la alerta de un contagio.

Hay preocupación en los padres de familia y posiciones encontradas respecto de la decisión de las autoridades. Unos apoyaron la decisión y otros creen que eso representa un nuevo retroceso en el proceso de aprendizaje.

La misma medida selectiva se aplicó en los niveles de séptimo y octavo de básica de otro plantel de Cuenca, donde se reportó el contagio de dos hermanos. Desde septiembre pasado, ambos establecimientos separaron los niveles por comunidades.

Eso les permite ordenar el retorno a clases virtuales únicamente del grupo de convivencia del alumno que da positivo. Con estos protocolos no hay reporte de contagios comunitarios. En el país son 4 309 139 de alumnos y se conoce que al menos 2 millones asisten a clases regulares.

Para el intensivista Marlo Palacios, las medidas selectivas adoptadas por las autoridades de planteles son correctas, porque no hay una explosión de contagios. Él dice que la ventaja con los niños y adolescentes es que el virus no les afecta mayormente.

“Es tiempo de abrir las clases presenciales para todos, porque el daño que causa mantenerlos en casa es mayor que los mismos síntomas del virus”. Pero a los docentes les preocupa que en estas vacaciones los estudiantes estén sobreexpuestos por las reuniones y fiestas.

Por esa situación, algunos planteles adelantaron sus medidas. La Unidad Educativa Rafael Borja emitió una circular a los representantes informando que, del 3 al 7 de enero, toda la población estudiantil regresará a clases virtuales vía Zoom, desde sus hogares.

Según el rector, Rolando Calle, la medida se tomó para salvaguardar la salud de los alumnos, familias y docentes. “El COE nacional nos alertó a tomar muy en serio las medidas de prevención, pues las nuevas cepas nos amenazan diariamente y en silencio”.

Calle argumentó que en cualquier descuido el virus puede hacerse presente en nuestros hogares, escuelas, trabajos, reuniones o fiestas; y que el escenario amenazador de los próximos días es muy alto”. El lunes 10 de enero regresarán a las aulas.

No obstante, también se hizo un llamado a los padres de familia a notificar a los respectivos tutores cualquier quebranto de salud de los chicos, sobre todo si tiene que ver con la sospecha de covid-19.

Nathalia N., madre de familia, no está de acuerdo con esa decisión, porque entorpece el proceso educativo y genera problemas a los padres que ya están en trabajo presencial. “Lo mejor es que se apliquen de forma estricta las medidas de sanitarias”.

Otros colegios particulares dispusieron que el 3 de enero los alumnos regresen a las aulas con la prueba negativa de covid-19. Según Miguel Pesántez, coordinador de la Zonal 6 del Ministerio de Educación, ningún establecimiento puede exigir ese documento.

El intensivista Palacios dice que los padres pueden ayudar a contener los contagios vacunando a sus hijos. “Los niños y adolescentes están resistiendo mejor por la vacunación”. También recomienda a los planteles, como desde septiembre pasado, no relajar las medidas sanitarias.

Recomendaciones

Use la mascarilla siempre en reuniones con otras familias, desinfecte las manos y mantenga la distancia.



Si tiene síntomas de gripe, es mejor quedarse en casa y no asistir a reuniones o fiestas familiares.



Es preferible no participar de cenas tipo bufé, sino que se sirva de forma individual para evitar contagios.



Mantener las puertas y ventanas de las salas y restaurantes abiertas para que haya mejor ventilación.