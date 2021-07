Personas madrugaron a la 01:00 para vacunarse en el Centro de Atención Temporal Bicentenario, norte de Quito

Unidad de Noticias

Quejas y disconformidad se produjeron la mañana de este miércoles 7 de julio del 2021 entre los usuarios que acudieron al Centro de Atención Temporal Bicentenario (CAT), por la falta de organización y planificación en el proceso de vacunación contra el covid-19.

Algunas personas arribaron desde la 01:00 para ganar puesto. Llevaron cobijas y gorras de lana para protegerse del frío de la madrugada. Estaban confundidas porque nadie les informaba sobre las filas en las que debían ubicarse para recibir la primera y segunda dosis. “Vine sola a las 04:00 desde Nayón para inmunizarme lo más pronto posible”, expresó Hilda Anaguano.

La gente puede acercarse a recibir su dosis de acuerdo al cronograma, que entre el 5 y 11 de julio corresponde a las personas de 55 a 49 años. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Noemí Ruiz ha tratado de vacunarse con la segunda dosis de Pfizer desde el pasado lunes. “Lo he intentado durante tres días y nadie nos colabora. Los militares que caminan por aquí no me ayudan pese a que tengo diabetes”. Graciela Tasiguano madrugó a las 02:00. “El sistema de vacunación es malísimo”.

Gloria Ortiz ha acudido desde el sábado al CAT para recibir la segunda dosis de Sinovac sin conseguirlo. Jorge Ayora hizo fila desde la 01:00 y los servidores que atienden al público le dijeron que regrese el próximo fin de semana. “Una desgracia total esta situación”.

De su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se normalizó la distribución de dosis de vacuna Sinovac en los centros de vacunación en la capital, debido a una demora en la llegada del biológico al punto.

La ministra de salud se desplazó hasta el CAT el 5 de junio para constatar la atención a los usuarios y la disponibilidad de la vacuna. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La ministra del ramo, Ximena Garzón, se desplazó hasta el CAT el 5 de junio para constatar la atención a los usuarios y la disponibilidad de la vacuna, luego de un recorrido por cada brigada de vacunación.

