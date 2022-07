Me gradué, ¿cómo aplico a la universidad en Ecuador? ¿cómo se ingresa a las universidades?

Imagen referencial. Los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía están próximos a graduarse y buscan aplicar a la universidad. Foto: archivo.

Yadira Trujillo

Los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Sierra-Amazonía se gradúan en este mes de julio del 2022 y con eso se preguntan cómo se ingresa a las universidades en Ecuador. Esto depende de si su interés está en aplicar a través del sistema público o directamente en las universidades particulares. En Ecuador hay 33 universidades y escuelas politécnicas públicas, ocho particulares cofinanciadas (que reciben asignaciones del Estado) y 21 particulares autofinanciadas.

Para aplicar a universidades particulares, una opción es que los bachilleres acudan directamente a la institución de educación superior de su interés para realizar el proceso de admisión. Algunas particulares constan, junto a las públicas, en el sistema de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) por lo que se puede aplicar a ellas por medio del sistema público y acceder a becas.

El proceso de admisión a la educación superior que realiza la Senescyt arrancó el pasado 15 de junio con el con el Retorno al Acceso a la Educación Superior (RAES). Asimismo, entre el 25 y 28 de ese mes se realizó la inscripción para el examen Transformar que corresponde al segundo semestre del 2022. Eso significa que los jóvenes que están cerca de graduarse debieron realizar ese proceso en las fechas establecidas para aplicar a la universidad en el período académico inmediato.

Sin embargo, si los jóvenes no hicieron este paso podrán realizar todo el proceso en las fechas que la Senescyt anunciará próximamente para el primer semestre del 2023. En el caso de los nuevos bachilleres, deberán estar pendientes de la fecha de inscripción del test Transformar. Esto, debido a que el RAES deben hacerlo únicamente los aspirantes antiguos, que quieren aplicar de nuevo a la educación superior.

¿Qué sigue en el proceso?

En las fechas que les corresponda, los nuevos bachilleres deben inscribirse para rendir el test Transformar en la página transformar.senescyt.gob.ec. Ahí podrán crear una cuenta con el usuario y contraseña y registrar sus datos personales, llenando la ficha de registro. Una vez realizado, es importante que se guarde el comprobante de haber cumplido todo el proceso.

Tras realizar su inscripción, e incluso antes, los bachilleres deben prepararse para rendir la evaluación. Una opción para eso es participar en el programa de nivelación gratuito llamado Transformándonos, impulsado por la Senescyt. Se trata de una plataforma que cuenta con contenido gratuito y de libre acceso, en la página institucional de la Secretaría. Este se encuentra disponible las 24 horas del día y tiene contenido de las cuatro áreas de conocimiento que se evalúan en el test Transformar: verbal, numérica, razonamiento lógico y atención y concentración.

La Senescyt todavía no anuncia la fecha del examen. Luego de rendirlo, los aspirantes a la educación superior conocen la calificación que obtuvieron, sobre 1 000 puntos. Eso corresponde al 50% del puntaje de postulación, mientras que el otro 50% es la nota de grado. Con ambos componentes se obtiene el puntaje de postulación para acceder a la carrera que deseen.

Postulación

Por lo general la Senescyt realiza tres postulaciones, por lo que los aspirantes que no obtienen un cupo en la primera pueden intentar en las siguientes. Como guía podrán revisar la oferta académica que la Senescyt publica luego de la aplicación del test Transformar. Ahí se encuentra el puntaje necesario para obtener un cupo en cada carrera disponible.

En el caso de obtener un cupo y aceptarlo, el siguiente paso es contactarse directamente con la universidad para realizar la matrícula. Si se obtiene un cupo y no se acepta la Senescyt aplica sanciones y los aspirantes no pueden participar en procesos de admisión posteriores hasta cumplir con una penalidad. Y si no se obtiene un cupo en ninguna de las postulaciones los bachilleres podrán aplicar en el próximo proceso de admisión.

Los cupos se asignan automáticamente, en función de tres parámetros. El primero es el puntaje de postulación; también depende del número de plazas disponibles en las universidades e institutos del país y del orden de prioridad en el que eligen los aspirantes. En la postulación pueden escoger de una a tres opciones de carrera.