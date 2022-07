Docentes y estudiantes hablan de los retos de la nueva secretaria de Educación Superior

Estudiantes y docentes dicen que la nueva titular de la Senescyt tiene varios retos. Foto: captura de pantalla.

Yadira Trujillo

Andrea Montalvo se posesionó el pasado 5 de julio del 2022 como la nueva secretaria de Educación Superior. Aunque ya era parte de la Senescyt junto al antiguo titular, Alejandro Ribadeneira, Montalvo se muestra de una forma distinta. A diario comparte historias en sus redes sociales sobre el trabajo que realiza y les habla directamente a los jóvenes, con un tono jovial y de confianza.

Este lunes 11 de julio del 2022, EL COMERCIO conversó con estudiantes y docentes universitarios. Ellos hablaron sobre los retos que tiene Andrea Montalvo como nueva cabeza de la Senescyt, una institución que, como dice su nueva titular, se debe a los jóvenes, pero con la cual ellos no están del todo contentos.

Erick Barba, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), señala que la secretaria tendrá que darle una nueva imagen a la Senescyt. Esto, porque los jóvenes ven a esa institución como "el lugar donde se truncan sus sueños". Al rendir el examen, dice Barba, no alcanzan a obtener un cupo para ingresar a la universidad y cada semestre más estudiantes se quedan fuera.

El representante estudiantil además señala que todavía existe una oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso. Montalvo tiene que responder de manera oportuna si se va a eliminar la Senescyt y tener libre ingreso a la universidad o va a haber otros mecanismos, dice. "Es el momento de que se tenga claridad al respecto".

Presupuesto y otros problemas de los estudiantes

Solventar lo relacionado con la fórmula de asignación presupuestaria es otro reto que menciona el presidente de la FEUE. Es necesario que Montalvo escuche cuáles son los planteamientos para reformarla y tener un incremento de recursos en las universidades, señala. También refiere otros temas como la seguridad en los campus universitarios y sus alrededores, la garantía de la inserción laboral, el uso de nuevas tecnologías, entre otros temas pendientes.

Mateo Barrera es estudiante de una universidad particular de Quito. Cree que la política pública de educación superior debería permitir que se reconozcan las fortalezas y debilidades de cada estudiante. "Así se puede potenciar mejor las destrezas y mejorar las cuestiones en las que hay fallas".

El universitario además señala que los chicos con dificultades para aprender necesitan más seguridad. "En muchas ocasiones se antepone una calificación". Asimismo, Barrera cree que la política de ayuda financiera debe estar mejor enfocada. "El apoyo a veces se brinda a las personas equivocadas. Y a las que podrían aprovecharlo se les niega los recursos".

La voz de los docentes

En la nueva gestión de educación superior es fundamental que se mantenga la capacitación para docentes, dice la profesora universitaria Grace Jaramillo. Esto permite investigación y, por ende, generación de conocimiento, dice. También cree que es necesario que los docentes defiendan sus nombramientos cada cierto tiempo, con base en la capacitación permanente. Y enfatiza en la importancia de que este tipo de políticas se sostengan en el tiempo. "Penosamente, en el país llega un gobierno y sucede un borra y va de nuevo".

La docente universitaria Cristina Benavides dice que es urgente la restitución del presupuesto reducido en la pandemia. Otro reto de la nueva secretaria, dice, es que se dé paso a nuevos concursos de méritos y oposición con la apertura de partidas para cubrir los puestos de los docentes jubilados.

Asimismo, Benavides señala que hace falta establecer un régimen propio para las compras públicas. Esto, debido a que no es lo mismo comprar para cualquier institución que para las universidades. "Por ejemplo, para lotes de libros no hay ofertantes porque habría que poner uno por cada libro, lo cual es irreal".

Otro reto es la construcción de un modelo de universidad anclado a una matriz de reproducción económica, dice la docente. "Así las carreras tendrían un sentido, pero no hay nada de eso. Se abren cupos para las carreras que ya son sobredemandadas y, así tengamos recursos para construir más aulas, contratar más profesores y abrir más cupos eso no ayuda realmente a formar profesionales que se dediquen a un tipo de reproducción del capital. No se puede tener más títulos universitarios o profesionales en una rama específica si eso no está anclado a un modelo de desarrollo económico".