Europa vigila XBB, una nueva variante del coronavirus

Imagen referencial. A pesar de su apodo, las hospitalizaciones ligadas a la nueva variante han ido bajando en Estados Unidos. Foto: Pexeles

Redacción Elcomercio.com

Si bien el mundo ha registrado una disminución de contagios del covid-19, su propagación continua por el aparecimiento de nuevas variantes.

Han pasado pocas semanas desde que el mundo conoció la variante BQ.1 que llegó hasta España y que las autoridades sanitarias esperan que sea dominante en poco tiempo.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reconoció que vigila otra mutación de la variante Ómicron: ‘pesadilla’.

Su nombre científico es XBB y es la responsable del aumento de casos de coronavirus en Singapur y la India.

Esta variante es una combinación entre dos subvariantes del coronavirus que comparten material genético y que supera la capacidad de escape de uno de los linajes más resistentes, la BA.2.75, conocida como Centauro.

El medio internacional The New York Times informó que a pesar de su sobrenombre ‘pesadilla’, las hospitalizaciones asociadas a esta nueva variante han comenzado a descender en Estados Unidos a finales de octubre de 2022, sin embargo no descarta un incremento.

En Asia, en cambio, según el sitio Times of India, XBB está causando nuevas olas de contagios en naciones cercanas a la India como Bangladesh y Singapur. Además, desde agosto se ha extendido a 26 países.

Los síntomas de la XBB no se diferencian mucho de las anteriores variantes. Por lo general viene acompañada de tos, dolor de garganta y congestión nasal.

Visita nuestros portales: