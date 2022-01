10 cosas que debe saber sobre las clases presenciales

Yadira Trujillo Mina (I)

Este lunes 3 de enero del 2022, los 4,3 millones de estudiantes de todo el Ecuador retoman las clases correspondientes al período escolar 2021-2022. En el régimen Sierra-Amazonía, los alumnos cursan el primer quimestre, mientras que en el Costa-Galápagos están a punto de finalizar el año lectivo.

Este domingo 2 de enero, EL COMERCIO le recuerda 10 cosas que debe saber sobre las clases en el país.

1. Algunos planteles autorizados para presencial inician en modo virtual

Las instituciones educativas particulares que aplicaban su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) empiezan el año 2022 con clases virtuales, como una medida de precaución, tras las fiestas de diciembre. Así lo confirmó Vinicio Aldaz, representante del gremio de privados Corpeducar. “Está previsto no ingresar esta primera semana en forma presencial”.

En el EMDI School, por ejemplo, solo ocho, de 272 alumnos no estaban asistiendo a las aulas. Pero desde este lunes 3 de enero, todos tendrán clases virtuales y regresarán a la institución el lunes 10, dijo su rector, Hugo Íñiguez. “Es una medida adoptada por precaución y cuidando de la salud de toda la comunidad”.

2. 72% de instituciones con autorización

El Ministerio de Educación registra que, hasta el 23 de diciembre se autorizó a 11 730 instituciones educativas para hacer uso progresivo de sus instalaciones. Esto es el 72% del total nacional. Asisten a las aulas 1,2 millones de alumnos y 145 591 docentes. Hasta esa fecha hubo 0,132% de casos de covid-19 en maestros y 0,0116% en estudiantes.

3. Planteles deben recibir a chicos de todos los niveles

A partir del 10 de enero del 2022, la ministra de Educación, María Brown, dijo que las instituciones que tengan PICE aprobado deberán actualizarlo. Esto, para que la asistencia presencial con aforo reducido sea en todos los niveles y los cinco días de la semana. Si el plantel no es lo suficientemente amplio para acoger a todos los estudiantes que deseen asistir de forma voluntaria se podrá dividir la jornada presencial en dos.

4. Retorno obligatorio, desde febrero en la Sierra

Con la llegada de la variante Ómicron al país, las autoridades retrasaron el retorno presencial obligatorio, con el 100% de aforo en todos los planteles con autorización para modalidad presencial. En el régimen Sierra-Amazonía este plan se ejecutará desde el 7 de febrero, con el inicio del segundo quimestre.

5. En la Costa terminan el año virtualmente

En el régimen Costa-Galápagos el retorno presencial obligatorio será a partir del 3 de mayo, cuando se inicia el ciclo escolar 2022-2023. Es decir, que en este caso se culminará el año 2021-2022 en la modalidad virtual para los planteles que aún no asistían a las aulas.

6. Las fechas pueden cambiar

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dijo que esas fechas podrían variar, ya que están sujetas a la situación epidemiológica en la que se encuentre el país en ese momento. Significa que antes de las fechas señaladas podrían darse nuevas disposiciones.

7. Obligatoriedad es para planteles

Las instituciones educativas con autorización para ofertar modalidad presencial dieron la opción de una virtual por la emergencia sanitaria. Significa que cuando empiece el retorno obligatorio ya no podrán seguir con esa oferta y los estudiantes que no puedan retornar a las aulas deberán llegar a acuerdos con su institución o cambiarse a un plantel con opción a distancia. Los planteles particulares que así lo deseen podrán solicitar la ampliación de su oferta para contar con esa opción.

8. Hay dos centros fiscales a distancia

Para los estudiantes fiscales que prefieran la modalidad a distancia hay dos instituciones en el país -una para cada régimen- con esa posibilidad. Los estudiantes que no deseen volver a as aulas en las fechas establecidas pueden solicitar su traslado a uno de esos planteles. La ministra Brown señaló que por el momento no hay oferta semipresencial fiscal.

9. Dosis contra el covid de refuerzo para chicos

Janeth Yar, responsable de Vigilancia de la Salud Pública de la Zona 9 (Quito), dijo que a partir de este mes de enero del 2022, las personas mayores de 50 años pueden acercarse a cualquier punto de inmunización para recibir su dosis de refuerzo contra el covid, tras cumplir cinco meses de su segunda dosis. Y los mayores de 12 años que tengan inmunosupresión deberán hacerlo a los 28 días de su segunda dosis. Primeras y segundas dosis también están disponibles para niños y adolescentes mayores de 5 años.

10. Universidades también esperarán

Algunas universidades que ya estaban autorizadas para clases presenciales también han optado por empezar el 2022 de modo virtual como pedida de precaución. La Universidad de las Américas (UDLA) inicia este lunes 3 de forma remota y así se mantendrá durante dos semanas. Las actividades presenciales arrancan el 17 de enero, confirmó ese centro de educación superior.

Asimismo, la Universidad UTE informó a su comunidad educativa que las labores académicas y administrativas serán en modalidad virtual desde este lunes hasta el viernes 7. “Esta decisión se la toma para salvaguardar la salud de nuestra comunidad universitaria”, dice un comunicado emitido por la institución, este domingo.