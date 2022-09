Dia Internacional de los Afrodescendientes se celebra el 31 de agosto

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltó la conmemoración del Día Internacional de las personas Afrodescendientes, que se celebra cada 31 de agosto. En sus redes sociales, publicaron mensajes en favor de la comunidad afrodescendiente alrededor del mundo.

La lucha en favor de sus derechos y libertades es la temática principal que enmarca este importante día en todo el mundo. Múltiples naciones y autoridades se pronunciaron con mensajes de respeto a sus derechos e intolerancia al racismo y cualquier manera de exclusión a este conglomerado, que históricamente ha sido perseguido, atacado y vulnerado por régimenes, grupos racistas, propaganda, entre otros.

En 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe como parte del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Allí, detallan múltiples atropellos alrededor del mundo, y medidas para combatir este tipo de hechos, enfocados en justicia social e igualdad de derechos para este grupo.

Today is the International Day for People of #AfricanDescent.@UN Deputy Secretary-General @AminaJMohammed calls for actions to build a world, where all people of African descent enjoy full human rights and fundamental freedoms.https://t.co/TwwRH2AZv3 pic.twitter.com/W5mc88z5N6