¿Bill Gates cometió errores?

Bill Gates en uno de sus discursos dirigidos a jóvenes admitió los errores que ha cometido. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

Uno de los magnates en al tecnología es Bill Gates, quien también es conocido por lanzar constantes predicciones y explicar cómo ve el futuro de la tecnología y de la humanidad.

Este domingo 21 de mayo de 2023, se conoció que Gates pese a tener un currículum plagado de éxitos, también habló de sus fracasos y errores.

Este discurso lo dio como invitado a una graduación de jóvenes en la Universidad de Arizona del Norte, en Estados Unidos.

El error de Bill Gates

Bill Gates es invitado constantemente a las graduaciones universitarias. Suele asistir a algunas de ellas y lanza mensajes que considera valiosos para los recién graduados.

En su blog, GatesNotes ha recogido el discurso que dio a los graduados de la Universidad de Arizona del Norte y ha explicado cuáles son los puntos de los que se arrepiente en su vida personal. Ha querido aconsejar a estos estudiantes con un mensaje con cosas que le habría gustado que le aconsejaran a él.

Una de las cosas de las que más se arrepiente ha sido de no saber dejar de trabajar a tiempo. Gates era un auténtico fanático del trabajo, por lo que no sabía parar, invirtiendo muchísimas horas de su vida laboral y de su tiempo libre en estar trabajando constantemente. Por ello ha querido lanzar un importantísimo mensaje para que los graduados no cometan su mismo error, algo que aprendió demasiado tarde.

Esto convirtió a Bill Gates en una persona que hipotecó toda su vida por el trabajo. Es cierto que laboralmente le convirtió en una persona bastante exitosa, pero este tipo de vida conlleva pérdidas, por lo que ha querido ser bastante claro con los jóvenes que se van a graduar hoy en día para dejar claro que no es el camino.

El mensaje de Gates quería ser claro y certero para que nadie repita su error. Al fin y al cabo el gurú de la tecnología ha sido alguien muy exitoso, pero quizás no habría sido necesario hipotecar toda su vida social con el objetivo de lograrlo y por ello se arrepiente de no haber estado cerca de personas importantes a lo largo de su vida. Aunque asegura que su actitud cambió cuando se convirtió en padre.

