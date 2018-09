Schwarzenegger, como hace 30 años: Trabajar el cuerpo y comer bien, la clave

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, presente en Barcelona para promocionar la feria de culturismo y fitness que lleva su nombre, afirmó que se toma como un reto convencer a la gente de que poner el cuerpo a trabajar y llevar una buena alimentación son las claves para resistir el paso de los años.

"Esto es lo importante y el reto que afrontamos: que la gente sea consciente de que para tener un cuerpo sano y en forma, una mitad es el trabajo y la otra mitad la nutrición", afirmó el actor en la apertura del Arnold Classic Europe.

La cita reúne a 5 000 deportistas en decenas de disciplinas como el culturismo, la halterofilia, el pilates o el salto a la comba, relacionadas con la mejora de la forma física.



"Siempre fue un sueño para mí, después de ver el éxito del festival en Estados Unidos, hacerlo internacional. El primer continente en el que pensé fue Europa. Y no había nadie mejor para organizar esto que Rafael Santonja (presidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo) y su equipo, unos apasionados del fisioculturismo y el fitness", dijo el también expolítico, de 71 años.

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, en la apertura del Arnold Classic Europe que se celebra en Barcelona. Foto: EFE



"Es fantástico estar aquí por octavo año y ver cómo crece. Ya tenemos 50 deportes diferentes y 5 000 deportistas. Es asombroso. Casi mil fisioculturistas, pero casi cada deporte en el que se pueda pensar está aquí representado", celebró.



Schwarzenegger aseguró que ya no se entrena cinco horas al día, como cuando él mismo competía "hace treinta años", pero le basta "hora y media" para mantenerse "fuerte y en forma y estar a punto cuando llega una película", como la sexta entrega de la saga Terminator que rueda en la actualidad.



Aunque dijo que no podía revelar nada de la trama de la nueva película, sí prometió "una nueva historia, nueva acción, nueva tecnología" y se mostró encantado de volver a compartir protagonismo "con Linda Hamilton y otros grandes actores".



El actor no quiso comentar la actualidad política de su país porque, afirmó, ahora está centrado "en promocionar el fitness" y hacer ver que "cualquiera" tiene "la oportunidad de hacer deporte".