El diente de león, conocido también como Taraxacum officinale, es una planta herbácea utilizada tradicionalmente para mejorar la salud hepática. Según información de El Tiempo de Colombia, esta hierba favorece la formación y secreción de bilis, lo que facilita la digestión y ayuda a prevenir afecciones como el hígado graso y la cirrosis.

Más noticias

La cirrosis es una enfermedad crónica e irreversible, caracterizada por el reemplazo del tejido sano por tejido cicatricial. El hígado graso, por su parte, implica acumulación de grasa en las células hepáticas, provocada por factores como el consumo excesivo de alcohol, obesidad o diabetes. En ambos casos, el diente de león se ha convertido en una alternativa natural para reducir la inflamación y promover la función hepática.

Datos clave:

Favorece la producción de bilis y mejora la digestión.

Contiene flavonoides y antioxidantes que protegen el hígado.

Su consumo debe ser supervisado por un médico.

Puede encontrarse en cápsulas, extractos o infusiones.

Proviene de Europa y Asia, pero está presente en América Latina.

🌿 Propiedades más destacadas del diente de león

De acuerdo con Bupa Salud, el diente de león es rico en vitaminas A, C, E y K, además de minerales como hierro, calcio y potasio. Su alto contenido de antioxidantes ayuda a neutralizar radicales libres, mientras que sus polifenoles y compuestos amargos contribuyen a desintoxicar el hígado.

No te pierdas de leer: Cazzu y la respuesta sutil a las declaraciones de Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha

También se han estudiado sus posibles beneficios para controlar el azúcar en la sangre, reducir el colesterol, mejorar la salud de la piel y fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, gran parte de las investigaciones aún se realizan en laboratorio y requieren más pruebas en humanos.

Beneficios principales:

Aporta vitaminas esenciales para el cuerpo.

Mejora la digestión y regula el tránsito intestinal.

Disminuye triglicéridos y colesterol en estudios preliminares.

Favorece la salud cutánea y reduce inflamaciones.

Podría tener propiedades anticancerígenas.

☕ Cómo preparar infusión de diente de león

Una de las formas más comunes de consumir el diente de león es en té, combinando raíz y hojas. Según El Tiempo de Colombia, se deben hervir 150 mililitros de agua, agregar dos cucharadas de la planta triturada y dejar reposar durante 15 minutos antes de beber.

Guía rápida para preparar té:

Lavar raíz y hojas frescas o usar secas.

Triturar para liberar compuestos activos.

Hervir 150 ml de agua.

Añadir dos cucharadas del preparado.

Reposar 15 minutos y colar.

⚠️ Posibles efectos secundarios

El consumo moderado de diente de león suele ser seguro, pero Bupa Salud advierte que puede causar reacciones alérgicas, diarrea o malestar estomacal si se ingiere en exceso. Está contraindicado en personas con problemas gastrointestinales como reflujo o colon irritable, salvo recomendación médica.

Te puede interesar: No todo es orgasmo… aprende a saborear cada segundo

Precauciones:

Consultar siempre con un especialista antes de consumirlo.

Evitar dosis altas sin supervisión.

No sustituir tratamientos médicos por la planta.

Suspender uso si aparecen síntomas adversos.

Preferir presentaciones certificadas para consumo humano.

Te recomendamos: