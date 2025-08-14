Graham Bell, un padre de familia de 61 años del Reino Unido, estaba a punto de viajar con su esposa Sue en marzo de 2025. Todo cambió en cuestión de horas. Un fuerte dolor de cabeza lo obligó a detenerse y el rostro caído del lado derecho alertó a Sue de que podía tratarse de un derrame cerebral.

La urgencia los llevó al Walton Centre NHS Foundation Trust en Liverpool. Allí, los médicos hallaron una masa de una pulgada en el cerebro. Según El Tiempo de Colombia, era un absceso, una acumulación de pus capaz de presionar el tejido cerebral y cortar el flujo sanguíneo.

Un enemigo oculto en la boca ⚠️

El origen sorprendió a todos: una grieta en uno de sus dientes. La infección se había expandido sin dolor ni hinchazón. “Fue extraño porque no tenía dolor ni señales en la boca”, dijo Graham, citado por la web Su Médico.

Las bacterias viajaron por el torrente sanguíneo y, a través de los senos paranasales, llegaron al cerebro. Allí formaron el absceso que, de no haberse tratado, podría haber sido mortal.

La primera cirugía y un respiro breve 🏥

La intervención fue inmediata. Los médicos drenaron el absceso para aliviar la presión. Durante algunos días, la mejoría parecía evidente. Pero el alivio duró poco.

El regreso de los síntomas 🚨

A los pocos días, Graham volvió a sentirse mal. Los especialistas confirmaron que sufría sepsis, una reacción extrema del sistema inmunitario que puede dañar órganos vitales.

La única opción fue una segunda cirugía para drenar el absceso nuevamente. Pasó seis semanas en recuperación. Aunque sobrevivió, el tejido cicatricial dejó secuelas: problemas para hablar y moverse. “Seguimos la terapia y vamos camino a la normalidad lo más posible”, contó Sue.

¿Cómo prevenir algo así? 🩺

Una infección dental no tratada puede transformarse en un absceso periapical, una acumulación de pus en la raíz del diente. Según la Clínica Mayo, puede surgir por caries profundas, lesiones o tratamientos fallidos.

Entre los primeros síntomas que podrían indicar complicaciones están dolor intenso, fiebre, inflamación en rostro o cuello, sensibilidad al masticar y ganglios inflamados. En casos graves, pueden presentarse dificultad para respirar o tragar.

El consejo médico es claro: ante cualquiera de estos signos, acudir al dentista de inmediato. Si se acompaña de fiebre o hinchazón facial, la recomendación es buscar atención en una sala de emergencias.

La lección de Graham Bell 💡

Hoy, Graham continúa su rehabilitación. Su historia es un recordatorio de que un simple diente dañado puede ser la puerta de entrada a un problema grave.

Como él mismo recuerda, “descubrir lo que estaba pasando rápidamente fue clave para salvarme”.

