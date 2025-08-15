En redes sociales como TikTok y X, el ‘sleepmaxxing’ se presenta como la fórmula definitiva para dormir profundamente. Sin embargo, expertos advierten que estas rutinas extremas pueden ser peligrosa. Medios como La Nación y El Tiempo reportaron que en China se vinculó esta práctica con al menos una muerte por ahorcamiento el año pasado.

El término hace referencia a actividades y productos que supuestamente optimizan el sueño. Entre las acciones más alarmantes están colgarse del cuello con cuerdas o cinturones y taparse la boca con cinta adhesiva. Timothy Caulfield, investigador de la Universidad de Alberta, dijo a la AFP que estas técnicas son “ridículas, potencialmente dañinas y carecen de evidencia”.

🔹 Datos clave

Surge como parte de una obsesión global por el bienestar.

Genera millones de publicaciones en TikTok y X.

Algunas técnicas implican riesgo de asfixia.

No existe respaldo médico que avale sus beneficios.

La moderación de contenido en redes está en descenso.

😴 ‘Sleepmaxxing’ y la promesa de curar el insomnio

De acuerdo con La Nación, la tendencia se popularizó con la idea de ser una solución definitiva para quienes padecen insomnio. La práctica de balancearse colgado del cuello ha sido la más polémica. También se promueve la respiración nasal mediante el uso de cinta adhesiva en la boca.

Los defensores afirman que mejora la calidad del sueño, la salud bucal y reduce ronquidos. Sin embargo, un informe de la Universidad George Washington concluyó que la mayoría de estas afirmaciones no tienen respaldo científico.

🔹 Otras prácticas asociadas

Usar gafas de sol azules o rojas antes de dormir.

Dormir con mantas pesadas.

Comer dos kiwis antes de acostarse.

Controlar la temperatura de la habitación con precisión.

Uso de suplementos no aprobados.

⚠️ Riesgos y consecuencias

El Tiempo recoge las advertencias de Kathryn Pinkham, especialista en insomnio del Reino Unido, quien alerta que muchos consejos del ‘sleepmaxxing’ pueden ser inútiles o perjudiciales para personas con trastornos del sueño.

Eric Zhou, de la Escuela de Medicina de Harvard, advierte que esta obsesión por dormir perfectamente podría derivar en ortosomnia, un trastorno que impide descansar por la ansiedad de lograrlo.

🔹 Recomendaciones para evitar riesgos

Consultar con un médico antes de probar nuevas técnicas de sueño.

Evitar cualquier práctica que restrinja la respiración.

No seguir consejos virales sin respaldo científico.

Mantener rutinas de sueño simples y constantes.

Priorizar hábitos saludables durante el día.

