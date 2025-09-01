El bolón ecuatoriano se convirtió en la gran sensación de ‘El Mundial de los Desayunos’ de Ibai Llanos. Este lunes 1 de septiembre del 2025, todo un país, desde temprano, esperaba el resultado del enfrentamiento entre el bolón y el pan con chicharrón de Perú. La expectativa alcanzó su punto máximo cuando Ibai compartió en sus historias la hora exacta en la que anunciaría los países que pasarían a semifinales.

🔥 El ‘hype’ y apoyos al bolón en ‘El Mundial de los Desayunos’

La fuerza del bolón superó cualquier predicción. Durante las votaciones, el Ministerio de Turismo destacó su valor gastronómico, mientras que el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez pidieron el voto por Ecuador. Incluso Sasha Grey, influencer y ex actriz de cine para adultos, se sumó a la campaña, sorprendiendo al propio Ibai con su respaldo público. Marcas ecuatorianas también ofrecieron promociones para celebrar una victoria del bolón.

🤯 Ibai Llanos y la viralización

El video de Ecuador vs. Perú rompió récords en TikTok, convirtiéndose en el segundo más visto de la cuenta de Ibai. De todos los cuartos de final, este versus es el que más interacción generó, mostrando el alcance global de la gastronomía ecuatoriana y peruana.

🍴 Resultado de Ecuador vs. Perú en ‘El Mundial de los Desayunos’

Luego del recuento de todas las plataformas: TikTok, Instagram y YouTube, en el enfrentamiento entre España y Chile pasó Chile con 2,97 millones de votos. Entre Venezuela y Colombia, avanzó Venezuela con 2,7 millones. En el duelo entre Argentina y Bolivia, Bolivia ganó con 1,8 millones de votos.

Y en el enfrentamiento más esperado, el que recibió más votos, Ecuador obtuvo 7,8 millones, pero no le alcanzó para superar los 8,1 millones de Perú. Sin embargo, Ibai consideró “una locura” la votación alcanzada por Ecuador. Perú ganó por poco en todas las plataformas.

Así quedaron las semifinales: Bolivia vs. Venezuela y Chile vs. Perú. Ibai destacó la participación de todos los países y resaltó que este certamen ha permitido descubrir muchísima gastronomía y cultura.

