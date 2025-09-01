Karla Sofía Gascón vuelve a ser el centro de atención. La actriz española recibió el Premio Kinéo a mejor actriz internacional en el marco del 82º Festival de Venecia el pasado sábado 30 de julio de 2025, según ya habían anunciado días atrás los organizadores de la ceremonia en el Hotel Excelsior del Lido.

🌟 Karla Sofía Gascón brilla en la Mostra

El Premio Kinéo, entregado desde 2002 por la Asociación Cultural Kinéo con el apoyo del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia, reconoce a figuras del cine internacional y es votado directamente por el público de salas italianas, en colaboración con la asociación de cines ANEC, informó ATB Digital.

En sus 23 ediciones, este galardón ha distinguido a artistas como Susan Sarandon, Natalie Portman o Mads Mikkelsen. Ahora, Gascón se suma a esta lista de nombres ilustres, junto con el actor turco Aras Aydın, la italiana Monica Guerritore y la película ‘Cónclave’ de Edward Berger.

❓Premio tras la tormenta

La trayectoria reciente de Karla Sofía Gascón estuvo marcada por la polémica. La intérprete fue nominada al Oscar 2025 por su papel en ‘Emilia Pérez’, dirigida por Jacques Audiard y coprotagonizada por Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz. Ya había conquistado junto a sus compañeras el premio de interpretación en Cannes 2024, recordó Diario Libre.

Pero su ascenso se vio empañado por la reaparición de antiguos mensajes ofensivos en redes sociales, lo que generó rechazo en Hollywood. En declaraciones recogidas por la agencia EFE, la actriz aseguró que la campaña contra ella fue para “quitarla del medio”, porque, según dijo, “las personas trans no podemos ser un ejemplo para los hijos de nadie”.

🎬 Lo que viene para Gascón

A pesar de la controversia, la actriz de ‘Alcobendas’ expresó felicidad por el reconocimiento en Venecia. También adelantó su próximo proyecto en cine: ‘Trinidad’, un western ambientado en el siglo XIX, dirigido por Laura Alvea y José Ortuño, filmado en las Islas Canarias. Allí interpretará a la viuda Bronson, antagonista de la protagonista Gabriela Andrada.

La historia de Karla Sofía Gascón parece moverse entre la adversidad y la resiliencia. Venecia marca un nuevo capítulo. ¿Será este el inicio de su reconciliación con la industria?

