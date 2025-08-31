Te explicamos paso a paso cómo configurar controles parentales, limitar el chat y monitorear el uso de Roblox para evitar amenazas externas.

Una investigación publicada por The Guardian advierte que Roblox, una de las plataformas de juegos más populares del mundo, puede exponer a los niños a riesgos preocupantes. Padres denunciaron que sus hijos se han topado con contenido sexual, comportamientos depredadores y experiencias traumáticas dentro del universo virtual.

🚨 Roblox y los riesgos detectados

El estudio, realizado por la firma Revealing Reality y compartido con The Guardian, describió como “profundamente inquietante” la facilidad con que los niños acceden a entornos inadecuados o interactúan con adultos sin una verificación efectiva. Aunque Roblox implementó restricciones en cuentas de menores de 13 años, los investigadores concluyeron que los controles actuales “son limitados en su eficacia”.

Roblox supera los 85 millones de usuarios activos diarios.

Se estima que el 40 % de ellos son menores de 13 años.

Niños de tan solo 5 años lograron interactuar con adultos.

Avatares infantiles accedieron a entornos con contenido sexual.

El chat de texto puede ser manipulado para evadir filtros.

Padres citados por The Guardian compartieron casos graves: un niño de 10 años acosado por un adulto y una niña de 9 con ataques de pánico tras ver material sexual en el juego.

🔒 Roblox responde: medidas y limitaciones

La compañía reconoció la existencia de “malos actores en Internet” y afirmó que la seguridad es la base de sus operaciones. Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, aseguró que se invierte en herramientas avanzadas de moderación, colaboración con expertos y controles parentales. Sin embargo, reconoció que la verificación de edad para menores “sigue siendo un desafío”.

Roblox añadió más de 40 mejoras de seguridad en 2024.

El chat de voz cuenta con moderación de IA en tiempo real.

El sistema busca bloquear juegos con violencia o conductas adultas.

La empresa pide colaboración de gobiernos y la industria.

Activistas califican las medidas como insuficientes.

Beeban Kidron, experta en seguridad digital citada por The Guardian, denunció un “fracaso sistemático” en la protección de los menores, mientras que investigadores pidieron auditorías regulares.

🎮 Qué es Roblox y cómo funciona

De acuerdo con Xataka, Roblox es una plataforma gratuita que actúa como un “cajón de arena” donde los usuarios crean juegos. Estos pueden ser tan variados como aventuras, supervivencia o pruebas de parkour. El atractivo radica en la posibilidad de personalizar avatares y compartir experiencias con millones de jugadores en línea.

Roblox está disponible en PC, Mac, iOS, Android, Xbox y realidad virtual.

El 50 % de jugadores de títulos populares como ‘Adopt Me!’ tienen entre 9 y 12 años.

Es un sistema cross-play, lo que permite interacción entre distintas plataformas.

Ofrece micropagos mediante su moneda virtual Robux.

Una suscripción mensual otorga más beneficios que las compras únicas.

🌟La opinión de un especialista ecuatoriano

Roblox se ha convertido en un espacio atractivo para niños y adolescentes, pero también conlleva riesgos por el contacto con desconocidos. Según el Ing. Michael Guerra, docente-técnico de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la UIDE, es clave que los padres entiendan cómo funciona la plataforma y conversen en casa sobre la importancia de no compartir información personal. Roblox ha incorporado controles parentales, filtros y cuentas restringidas para menores de 13 años, aunque estas medidas no sustituyen la supervisión adulta. Guerra enfatiza que la seguridad digital es una responsabilidad compartida entre familias, docentes e instituciones, fomentando confianza y diálogo abierto con los menores

🛡️ Cómo usar los controles parentales en Roblox

Aunque Roblox no tiene un control parental completo, sí ofrece herramientas de configuración. Xataka explica cómo activarlas para mejorar la seguridad:

Crear la cuenta del menor: los padres deben registrar la cuenta para tener control de usuario y contraseña.

Activar el PIN de seguridad: desde la configuración, en el apartado “Seguridad”, se crea un PIN de 4 dígitos que bloquea cambios en la cuenta.

Configurar controles de cuenta: este modo bloquea juegos no revisados y desactiva contactos externos.

Establecer la edad correcta: las cuentas de menores de 12 años tienen un modo privado con chats filtrados.

Restringir contactos: en “Privacidad”, se decide quién puede enviar mensajes, invitar a juegos o unirse a partidas.

Revisar historial: los padres pueden controlar los últimos juegos jugados y movimientos de Robux.

Estas opciones permiten a los cuidadores reducir riesgos y crear un entorno más seguro, aunque expertos advierten que la supervisión activa sigue siendo necesaria.

