El enfrentamiento gastronómico entre Ecuador y Perú en el Mundial de Desayunos, organizado por el influencer español Ibai Llanos, sigue sumando apoyos e iniciativas. Esta vez, la Escuela de los Chefs de Guayaquil se unió al reto y decidió mostrar los sabores locales a un invitado: el chef pastelero español Fran Segura.

En un video publicado en TikTok, la institución presentó a Segura recorriendo un mercado tradicional de la ciudad para probar, por primera vez, un bolón de verde. La experiencia fue fiel a la costumbre: servido en funda plástica amarilla y acompañado de un jugo.

“Está contundente” comentó con sorpresa el chef, antes de aceptar el segundo desafío: degustar un encebollado, plato insignia de la costa ecuatoriana y rival directo del desayuno peruano en la competencia virtual.

“Debéis votar mucho para conseguir que gane a Perú…”, recomendó Segura con humor frente a la cámara, mientras añadía chifles a la sopa y comenzaba a disfrutarla.

La propuesta busca impulsar el voto para que Ecuador avance en el torneo digital que enfrenta a los desayunos más representativos de distintos países. Las votaciones, según anunció Llanos, se cerrarán este lunes 1 de septiembre, cuando se revele el ganador del duelo entre Ecuador y Perú. Hasta el momento, el país se encuentra en desventaja frente a su vecino del sur.

La Escuela de los Chefs no quiso dejar pasar la visita del chef pastelero Fran Segura y con una invitación a comer bolón y encebollado también contestó a Llanos, en esta contienda que termina hoy 31 de agosto.