¿Relaciones rotas por la pandemia?, ¿temor a contagio?..., ‘optamos por la autosatisfacción’

Tras la llegada del nuevo coronavirus al planeta, la vida de todos los seres humanos cambió radicalmente. Ahora prima el teletrabajo y la telemedicina. Se redujo la actividad social y, por lo tanto, la posibilidad de conocer gente, de abrazar a los amigos, de disipar la mente.

Desde mediados de marzo del 2020, la mayoría de personas están confinadas en sus casas para evitar más contagios. Por miedo a infectarse, algunas terminaron con sus relaciones, mientras que otras se las ingenian para seguir activos sexualmente, muchos cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad ante la propagación del covid-19.



Claudio es un ejemplo de cómo ha cambiado las relaciones sexuales en la pandemia. Tiene una pareja masculina desde hace año y medio, aproximadamente. La frecuencia de esos encuentros bajó de tres veces por semana a una o dos cada siete días, “pero igual no nos hemos frustrado. Hemos incorporados más caricias”.



Hace una semana y media, ambos presentaron síntomas gripales. “Dejamos de lado la penetración y usamos otras formas incluyendo la masturbación hasta cuando nos sentimos mejor”.



Adicional, para reducir el riesgo de contagio, ellos han mantenido poco contacto con otras personas desde que se inició la emergencia sanitaria. “No sabemos si tenemos o no el virus, pero para descartar o confirmar nos hicimos la prueba”.



Verónica, por su parte, es una mujer de 37 años. Ella vive con su mamá, de 73 años, y su novio vive con su madre, que tiene 70. Cada uno pasó en su casa mientras Quito estuvo en semáforo rojo.



“No nos vimos ni un solo día, es más, nos enojamos el último mes porque las diferentes emociones nos afectaron a los dos. Además, respetamos a raja tabla las recomendaciones porque ambos convivimos con personas de la tercera edad. Nuestras madres eran y son nuestra prioridad”.



Antes de la pandemia, ellos eran una pareja súper activa en el plano sexual. “Imagínate lo duro que fue para nosotros mantenerse alejados. Nos enviábamos mensajes de cariño como un ‘te extraño’, pero evitábamos hablar del tema sexual”.



Cuando su ciudad pasó al semáforo amarillo, por fin se vieron. Ahora, antes de sus encuentros se toman un tiempo para saber si estuvieron en una potencial situación de contagio de covid-19.



“Yo, por ejemplo, salgo una vez al mes para abastecerme de comida, y lo hago portando mascarilla, traje y visor. Al llegar a la casa me retiro los zapatos y los desinfecto. Luego me quito la ropa y me ducho. Esa vestimenta va directo a la lavadora”, cuenta Verónica.