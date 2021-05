Youtuber Luisito Comunica es multado por usar su teléfono celular en el aeropuerto

Redacción Elcomercio.com

El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica fue multado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por usar su teléfono celular en las instalaciones.

En sus historias de Instagram, Luis Arturo Villar Sudek, su nombre real, contó lo ocurrido el 19 de mayo del 2021. “Esto está muy loco amigos. Estaba aquí esperando mi maleta en el aeropuerto usando mi teléfono y me van a poner una multa de 18 000 pesos (USD 903) por usar mi teléfono, que tremenda locura. ¿Sabían que esto pasaba?”, comentó en un video.

En otra historia, Luisito Comunica le reclama al agente por multarlo y le dice que a su alrededor hay otras personas utilizando su teléfono. En el video se escucha al oficial decir “guárdalo, guárdalo, o será todavía peor”.

En otro clip, el youtuber le dice al agente que es un abuso de poder en su contra y sobre el video escribió “fíjense como recalca ‘sé quién eres’, y solo a mí me están multando”.

Según el relato de Luisito Comunica, posteriormente fue retenido en una sala de espera pues quien lo iba a multar no tenía las facultades para hacerlo, así que tenía que llegar la persona responsable. “A mí me huele a abuso de poder, me parece que el oficial Paulino está tomándoselo como personal, no debería ser tan tarado. No me niego a pagar la multa, pero sé que es algo personal”, aseguró.

El youtuber también mencionó en sus historias que él no estaba haciendo una llamada, sino que solo mandaba un mensaje. Al final, la encargada le puso la multa, la cual fue de 6 930 (USD 347) pesos y no los 18 000 que le informaron al principio y le dijeron que debía pagarla en efectivo.

En entrevista con el medio mexicano Milenio, las autoridades del aeropuerto del país explicaron que no hay una disposición por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que prohíba el uso del celular dentro de las instalaciones. Sin embargo, hay dependencias con diferentes autoridades y facultades que sí tienen la posibilidad de prohibirlo. Sobre todo, en áreas o espacios en los que no se puede grabar o tomar fotografías, específicamente en área de migración y aduanas.

En su cuenta de Twitter, la institución también escribió que “AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir”.