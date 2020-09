¿Por qué acusan de machismo al famoso ‘youtuber’ Luisito Comunica?

LEA TAMBIÉN

El 'youtuber' mexicano Luis Arturo Villar Sudek (29 años), más conocido como Luisito Comunica publicó una imagen en la red social Instagram el 30 de agosto del 2020.

Se trata de una fotografía en la que se lo ve sosteniendo una botella de mezcal, un licor de origen mexicano, y posando, en cuclillas, al lado de su novia, la modelo y exreina venezolana Ary Tenorio, quien está de espaldas.



Las críticas le 'llovieron' por dos razones. Primero, porque en la etiqueta de la botella dice "Mezcal, tus nalguitas serán mías" y, segundo, debido a que Villar acompañó la fotografía con la descripción: "Avisada estás", en referencia a la frase irónica del trago.



Muchos internautas dijeron que la foto envía un mensaje de apología al abuso sexual, pues, se argumentó en las redes sociales, violadores tienen en su 'modus operandi' el emborrachar primero a sus víctimas.



"Me encanta que fomentes a todo tu público: emborrachar mujeres para luego abusar de ellas", escribió, con ironía, la usuaria @vanillable, en un tuit que ya tiene más de 2 700 'me gusta'.



Tras la polémica, Villar usó su cuenta de Twitter para disculparse con sus seguidores. "Reconozco que mi fotografía fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso", escribió.



Además, agregó que iba a tener en cuenta la retroalimentación para ser más consciente de lo que publica, porque, "como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza 'bromas' que jamás debieron ser graciosas", puntualizó en un segundo tuit.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020



Vale la pena recordar que Luisito Comunica es uno de los 'youtubers' más exitosos de México: su canal cuenta con 33 millones de suscriptores. En este suele subir videoblogs de viajes, que tienen millones de vistas.



Villar y Tenorio son pareja desde abril del 2020, luego de que él terminara su relación con la también 'youtuber' Cinthya Velasquez, quien lo acusó de haberle sido infiel en repetidas ocasiones.