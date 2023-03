WhatsApp borrará la cuenta si tiene instaladas estas aplicaciones

WhatsApp emite un comunicado a los usuarios que usan aplicaciones o oficiales. Foto: Freepik

En la web oficial de WhatsApp los desarrollares han lanzado una advertencia para todos los usuarios, tanto Android como iPhone. Así lo dan a conocer los medios de comunicación especializados este martes 28 de marzo de 2023.

De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que las personas estén utilizando versiones modificadas de la plataforma; es decir, aplicaciones no oficiales que han sido creados por terceros y no por Meta.

"Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva", señala la empresa estadounidense en su página.

Estas son las aplicaciones prohibidas

Aunque Meta no las menciona directamente, está hablando de WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold, You WhatsApp, entre otras apps piratas similares.

Estas se han vuelto muy populares en las redes sociales debido a que poseen características bastante polémicas que la versión original no tiene. Por ejemplo, tienen la opción de recibir una notificación cuando un amigo se conecta, saber qué decían los mensajes que fueron eliminados.

De igual forma, aunque no se menciona en estas atractivas aplicaciones son peligrosas porque pueden traer malwares, ya que se bajan de sitios poco confiables.

¿Cómo castiga WhatsApp por usar aplicaciones no oficiales?

Según Meta, la suspensión por emplear WhatsApp Plus u otros mods, primero, será temporal durará 24 horas. Durante ese periodo, no podrás ver las conversaciones que tuviste con tus amigos.

Luego del castigo, volverás a desinstalar la aplicación pirata y comenzar a usar la oficial porque, si no lo haces, el baneo será permanente.

Recientemente, la aplicación ha detectado estafas de cuentas en España y la Argentina, donde partió el mensaje de advertencia.

