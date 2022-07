Madre abofetea a un compañero de su hijo por supuesto bullying

En el video se puede ver que el alumno estaba sentado en su pupitre, cuando ingresa la mujer y le reclama por supuestamente haberle amenazado a su hijo. Foto: captura de pantalla

Redación ElComercio.com

La madre de un adolescente que presuntamente fue víctima de bullying en el colegio, le dio una cachetada a su compañero de clase.

El hecho sucedió en Argentina y quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales.

En él se puede ver que el alumno estaba sentado en su pupitre, cuando de pronto ingresa la mujer y le reclama por supuestamente haberle amenazado a su hijo.

«¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie», dijo la madre y enseguida abofeteó al menor de 15 años de edad.

Si bien nadie intervino en ese momento, las autoridades detuvieron a la mujer.

El padre del chico afectado hizo una denuncia y explicó a medios locales que su hijo no había practicado bullying con ninguno de sus compañeros.

“El hijo de esta señora va a segundo y el mío a tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso”, mencionó el hombre, según el portal El Heraldo.

También señaló que los jóvenes se pelearon por un sándwich y uno le pegó en el ojo. Fue entonces cuando el chico llamó a su mamá para contarle lo sucedido.

«El pueblo es chico y nos conocemos todos. Esta familia no es la primera vez que tiene problemas de violencia. Ya le pegaron a un colectivero y también a otros chicos que no se animaron a denunciar», acusó el padre, indicando que su hijo no ha ido a clases en estos días porque se traumó.