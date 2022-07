Dos pasajeros protagonizan pelea por intentar sacar primero el equipaje

Los pasajeros de un vuelo de la compañía 'Vueling' en Europa, cuya ruta no ha sido confirmada hasta el momento, presenciaron un desagradable incidente.

Tal y como se ve en un video publicado en Twitter por el usuario @zybach717, que compartió las imágenes cuando dos pasajeros comenzaron a discutir por ser los primeros en recoger sus equipajes.

El tono de voz entre ambos era cada vez más agresivo, incluso, en medio de la pelea una pasajera les pidió: “Por favor, que hay menores delante”. Petición que pasaron completamente por alto los dos hombres que seguían enfrentándose.

Never taking an economy class flight again lol pic.twitter.com/1eq2DGu0k2