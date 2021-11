Pareja se conoció por Facebook y se casó por Zoom

Ella es de Reino Unido y él de Estados Unidos, sin embargo, esto no fue impedimento para que decidieran empezar un noviazgo. Foto: Captura / The Sun

Redación ElComercio.com

Ayse, de 26 años, y Darrin, de 24, se conocieron en línea durante la pandemia y se sintieron atraídos el uno por el otro, tanto así que empezaron una relación a distancia.

Ella es de Reino Unido y él de Estados Unidos, sin embargo, esto no fue impedimento para que decidieran empezar un noviazgo.

Todo comenzó cuando Ayse se unió a un grupo de Facebook destinado a emparejar amigos por correspondencia de todo el mundo. Allí se encontró con Darrin.

Ambos intesinficaron su amor a través de videollamadas frecuentes. “Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, dijo Ayse a The Sun.

La joven incluso mandó hacer un muñeco de peluche con la imagen de Darrin para sentirlo más cerca.

Muñeco que elaboró la joven con la foto de su novio. Foto: Captura / The Sun

Luego de unos meses de noviazgo, Darrin preparó un cita romántica a través de la plataforma Zoom para proponerle matrimonio a su chica.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él”, mencionó Ayse.

“Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, agregó.

Sin pensarlo dos veces, la joven le dió el tan espero “Sí”. Y ahora, la pareja de distintas nacionalidades se encuentra felizmente casada.

“No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados ​​y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, indicó la joven.