El recibidor, un espacio del hogar que vuelve a tomar relevancia por la pandemia del covid-19

El recibidor, ‘hall’ o vestíbulo es clave en la vivienda, y ahora cobra mayor importancia pues se ha convertido en un sitio útil ante la pandemia del covid-19.

El vestíbulo, por lo general, es un lugar pequeño que tiene acceso al resto de la residencia y que la conecta con el exterior. De este modo es el lugar visible para quien se quede en la puerta y el de entrada para quien ingreso al sitio.



Dentro de la arquitectura es considerado una carta de presentación de la casa, por esa razón se le da importancia en que sea luminoso, cálido, con buena decoración y mobiliario específico.



El arquitecto Edwin Oleas menciona que este espacio es importante porque representa la transición entre lo exterior y el interior. Para él, esta estancia no ha sido suprimida en construcciones actuales, pues la mayoría de casas y departamentos cuentan con un área pequeña a la entrada, si bien no como una habitación como tal, pero sí un sitio que da esa sensación.



Cuenta que esta estancia se heredó de la arquitectura española instaurada en el país en la época de la Colonia. Las casas de ese entonces tenían incluso mucho más marcada esa diferencia entre lo exterior e interior con grandes corredores de ingreso que conectaban la calle y el patio central. Conforme se modernizaron las construcciones bajo la idea de ahorro y de menos metros cuadrados, ese espacio se ha visto reducido hasta ser imperceptible.



Explica que ahora el sitio se vuelve más necesario frente a la nueva normalidad que se vive debido a la presencia del coronavirus en la sociedad. En culturas orientales el recibidor o vestíbulo siempre tuvo un uso pues ahí se deja el calzado o la ropa al llegar a casa ya que una de las costumbres es no ingresar con zapatos de la calle al interior. Pero ahora eso sería una práctica más extendida, concluye.



Esto da paso a que se utilice mobiliario adaptado y complementario para ese lugar como aparadores, zapateras o roperos y que haya mayor preocupación por hacerlo más funcional e incluso estético. Además, en este se puede incluir áreas para colocar desifectante de manos, alcohol y mascarillas.



Ahora, se pensará en complementar el sitio, por ejemplo, con un área de lavabo, si se dispone de espacio, o incluir un baño cerca al ingreso de la vivienda.

Para el arquitecto Bernardo Bustamante, el vestíbulo es muy importante para generar un punto de distribución en la vivienda y delimitar espacios públicos y privados.



Explica que tras esta pandemia se tendrá que repensar las construcciones diseñadas para habitar pues en las grandes ciudades las residencias son cada vez más pequeñas y limitadas. Aquello ocurre porque la mayoría de personas pasaba el más tiempo afuera en las oficinas, negocios, trabajos o espacios públicos. Ahora, la pandemia deja como lección la necesidad de crear espacios habitables y funcionales, señala.