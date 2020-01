La artista Raffaella Descalzi hace trazos de la memoria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La memoria dirige los trazos de Raffaella Descalzi, en las obras de ‘Donde habitan los recuerdos’, que se expondrá hasta el viernes 10 de enero del 2020, en Más Arte Galería Taller.

En esta obra íntima, Descalzi hace un recorrido desde su infancia hasta el presente, a partir del lugar en donde siempre vivió: una casa habitada por cientos de flores en Puembo. “Es un homenaje a esos años, a esas vivencias, una forma de cortar lazos”, dice.



La flor es una figura recurrente en su trabajo, que responde al ambiente en el que creció y que simboliza el enlace entre su pasado y presente. La artista no las dibuja siguiendo modelos; lo hace de forma espontánea, a partir de la memoria y en ocasiones con los ojos cerrados.



“Las flores siempre me conectan con algo. Mi papá falleció cuando tenía 15 años. Se me quedó plasmada la flor en el ataúd, ese blanco,” relata.



‘Donde habitan los recuerdos’ está conformada por series y obras en distintos formatos, entre ellos acuarela, cerámica y grabado.



En la serie Paisajes íntimos, Descalzi permite que su memoria se exprese de una forma espontánea, a través de la mancha de la acuarela. La sutileza caracteriza a esta y a todas las obras de exhibición.

La serie Donde habitan los recuerdos, de la que toma el nombre para la muestra, es una de las más importantes para Descalzi. Son trabajos en grafito, realizados a partir de fotografías que el padre de la artista tomó en su casa. Si bien es algo íntimo, los personajes fueron elaborados solo con siluetas, con el objetivo de que el público pueda llenar esos vacíos con sus propias memorias y de esta manera empatizar con los momentos.



Recordando a papá, por otro lado, es una instalación de flores de cerámica. La maleabilidad de la arcilla, para Descalzi, significó “conectarse profundamente a un sentimiento, ya sea de dolor o de alegría”.



Al finalizar el montaje de estas flores, dos de ellas se cayeron. Para Descalzi esto ayudó a reforzar más el mensaje de la fragilidad de la memoria, pues dibujó en los espacios que quedaron las flores que faltaban, tal como las recordaba.

La artista también elaboró series con linotipos y litografías, medios en los que encontró las formas de que las capas de su memoria se expresen.

‘Donde habitan los recuerdos’ se inauguró el 11 de diciembre. Mañana se realizará un conversatorio con la artista en la galería. “Cuando una obra tiende a ser tan per­sonal, es importante conocer el ‘background’ para enten­derla de mejor manera”, finaliza Descalzi.