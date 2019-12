Quito, con más orquestas académicas

LEA TAMBIÉN

Como todos los martes, desde hace tres meses, los músicos de la Orquesta Nacional de Jazz comienzan a ocupar uno de los salones de Corporación Ecuatoriana de Formación Artística. El reloj marca las 19:40, cuando los sonidos de trompetas, saxofones, batería y violonchelo se mezclan para dar vida a una de las canciones del concierto navideño que ofrecerán en unos días.

Esta agrupación -con 18 músicos formados en distintas academias y universidades del país- es parte del nuevo paisaje sonoro de la ciudad, uno donde las orquestas académicas, públicas y privadas están ganando nuevos públicos de todas las edades.



A criterio de Carlos Albán, uno de los directores de la agrupación, este ‘boom’ de las orquestas académicas en la ciudad responde a la capacidad que tienen estos elencos de representar en un formato universal la música local. “A muchas personas les gusta escuchar la música popular en un formato más académico. Es algo que incluso orquestas como la OSNE lo está haciendo”.



Desde hace tres años, los martes, jueves y domingos, una de las aulas del Colegio Central Técnico se transforma, por unas horas, en sala de ensayos musicales. Hasta allí llegan los integrantes de la Orquesta Ecuador Sinfónico, dirigida por el maestro Ricardo Monteros. La mayoría de músicos son jóvenes entre 16 y 29 años que provienen de Colombia, México, Cuba, Venezuela y distintas partes de Ecuador.

La Orquesta Ecuador Sinfónico es dirigida por el maestro Ricardo Monteros. Se creó en enero del 2017.

Por estos días, los 30 músicos de cinco nacionalidades -mexicanos, colombianos, venezolanos, cubanos y ecuatorianos- que en la actualidad son parte de la orquesta, preparan sus conciertos navideños. Uno de ellos, donde incluirán un repertorio de villancicos, será el lunes 16, a las 19:00, en la iglesia de La Pradera.



Para Monteros, la aceptación que están recibiendo las orquestas sinfónicas también responde a que las presentaciones ahora ya no solo se hacen en los grandes teatros, sino en espacios como parques, plazas, colegios e iglesias. “Diversificar espacios ha permitido que la gente se entere que la música sinfónica no es necesariamente música clásica. En nuestro repertorio incluimos géneros como el rock, música sacra, música latinoamericana y música ecuatoriana”.



Hasta la fecha, la Orquesta Ecuador Sinfónico subsiste sin apoyo público o privado. Montero explica que, aunque son uno de los beneficiarios de los Fondos Concursables destinados a la conformación y sostenimiento de núcleos de la Red de Orquestas y Coros Infanto Juveniles Comunitarios del Ecuador, impulsado por el Instituto Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic), aún no han recibido ningún dinero.

La Orquesta Nacional de Jazz cuenta con un elenco de 18 músicos. Uno de sus directores es Carlos Albán.



Según se establece en esta línea de apoyo, la red estará integrada y articulada por al menos 30 núcleos de orquestas sinfónicas y bandas infanto-juveniles; bandas académicas y populares; formaciones corales profesionales; ensambles públicos o privados; de todo el país, quienes recibirán un incentivo no reembolsable de hasta USD 32 000.



Raúl Escobar, coordinador general técnico del Ifaic, explica que los expedientes de los beneficiarios fueron entregados el pasado 25 de noviembre al Banco del Estado. “El Banco tiene un tiempo perentorio de 21 días para acreditar los valores a los beneficiarios”.



Otro de los orquestas que es parte de este nuevo paisaje sonoro es la Orquesta Joven del Ecuador, que nació con un espíritu solidario. Su primer concierto tuvo como objetivo recaudar fondos para ayudar a los damnificados del terremoto que devastó a Manabí, en el 2016. Desde ese momento, la agrupación -dirigida por el maestro Diego Carneiro- ha mantenido una agenda de presentaciones que ha incluido galas en varias ciudades de Europa, como Madrid, Ginebra, París y La Haya.



A estas agrupaciones se suma la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, cuyo propósito es que los músicos del elenco accedan a la OSNE con experiencia previa en presentaciones de música académica. Su concierto de temporada será el 10 de diciembre, en la Casa de la Música.