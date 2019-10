El Puma Rodríguez vuelve ‘agradecido’ al Ecuador en su gira

LEA TAMBIÉN

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ regresa a los escenarios para celebrar la vida con música. Después de un doble trasplante de pulmón y casi un año de rehabilitación, el cantante venezolano se ­embarcó en Agradecido Tour, una gira de conciertos que empezó en mayo del 2019, en la ciudad de Miami. El artista hará escala en Ecuador, donde ofrecerá tres presentaciones en Quito (2 de octubre), Guayaquil (3 de octubre) y Cuenca (5 de octubre).

“Ecuador ha sido parte de mi vida. Siempre que he ido a Ecuador, hay una gran muestra de cariño hacía mí y por supuesto de mí hacia ustedes también”, dijo al cantautor en una charla telefónica con este Diario, antes de su arribo.



“Hemos recorrido unos 10 países del tour Agradecido y ha sido maravilloso el reencuentro con la gente. Es el testimonio de un milagro viviente y, por supuesto, es la oportunidad para volver a pasearnos por el repertorio de canciones”, comentó. Estos son temas que se cuentan por decenas a lo largo de una carrera que alcanza los 50 años y 46 discos publicados.



En esa abundante producción se destacan canciones como Dueño de nada, Silencio, Voy a perder la cabeza por tu amor y Culpable soy yo, que serán parte del show en el que también presentará Agradecido, tema escrito por Erika Ender, que da nombre a su nuevo disco.



“El lanzamiento del disco será en octubre”, adelantó. “En este disco, Agradecido es la canción que me pega mucho, pues Érika Ender hizo un trabajo magistral contando una historia en la que los dos hicimos una canción que realmente dibuja todo lo que he pasado en mi vida”.



El tema, estrenado a inicios de agosto, es un testimonio de la gratitud del artista para con su público y la vida, en el que reafirma sus creencias.

“La fe es la convicción de creer en lo que no estás viendo y la certeza de lo que estás esperando. No la puedes medir ni calcular en cada persona”, aseguró el artista, que busca aprovechar el tiempo de la mejor manera en esta “segunda oportunidad”.



“Desde la cuna hasta la tumba te dan un capital en blanco que es el tiempo. A veces he gastado fortunas en tiempo perdido y depende de cómo lo utilices para bien o para mal”.



Por eso, ‘El Puma’ prefiere tomarse las cosas con calma en esta gira, aunque está a la expectativa sobre cómo responderán sus pulmones en la altitud de Quito. “Vamos a tratar de dar lo mejor, con mucho gusto, no quiero exigirme mucho porque en el pasado me exigí tanto que casi pierdo la vida”, explicó el artista.

Pero José Luis Rodríguez no puede vivir sin la música que le ha dado tantas alegrías, como el Premio Excelencia Musical que recibirá por parte de Latin Grammy, en reconocimiento a su trayectoria y amplia carrera musical. “La música es indispensable para el ser humano tanto como la risa”, comentó vía telefónica.



Volver a lo que ama también ha sido un proceso de renovación. “Me ha tocado empezar de cero, como un principiante, tomando clases de canto. La verdad no pensé que podría volver a cantar de nuevo y ha sido un milagro. Algo así te cambia la vida completamente, pero aquí estamos disfrutando de la vida y de la gente, y quiero vivir cada día como si fuera el último”, aseguró. De esta manera, ‘El Puma’ se presenta como un hombre renovado, pero que mantiene la esencia de su canción.