Conozca a los principales exponentes de la música clásica para mileniales

En sus videos musicales, Lindsey Stirling siempre ejecuta una serie de movimientos corporales poco usuales para una violinista. Sin embargo, su performance que está más cercano al de una estrella de pop y es una de las cosas que le ha permitido apuntalar su carrera musical.

Lo otro es que ella es parte de una generación de artistas educados en la música académica que fusiona los sonidos de la música clásica con los del rock, el pop, el hip hop y la música electrónica. Esta mezcla les ha permitido triunfar en plataformas digitales como YouTube o Spotify.



Las cifras de la popularidad de esta violinista estadounidense son abrumadoras. Sus videos de YouTube han sido vistos por 1 300 millones de personas y sus canciones son escuchadas todos los meses por más de dos millones de oyentes en Spotify.

2Cellos, un dúo integrado por los violonchelistas croatas Luka Šulic y Stjepan Hauser. Foto: cortesía

2Cellos, un dúo integrado por los violonchelistas croatas Luka Šulic y Stjepan Hauser, es otro ejemplo del éxito del que goza la fusión de la música clásica con otros géneros.



Al igual que Stirling, ellos se dieron a conocer a través de Youube. En su caso, la canción que los hizo populares fue Smooth Criminal, de Michael Jackson. La fuerza que emerge de sus violonchelos ha sido vista, hasta la fecha, por más de 33 millones de personas.



El éxito musical de 2Cellos ha saltado de las redes sociales a los escenarios más importantes de Europa, donde han hecho delirar al público con versiones de canciones de Mozart, Paganini, Chopin, AC/DC, Iron Maiden, Nirvana y Rolling Stones. Uno de sus últimos hits en vivo es su versión de Despacito, el tema interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Lindsey Stirling, la violinista que conquistó plataformas como Spotify. Foto: cortesía

Por su parte, Il Volo, un trío de ópera pop integrado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, ha demostrado que no solo las ‘boy bands’ estilo CNCO o BTS pueden causar euforia en el público juvenil.



El trío se formó luego de su participación en la segunda edición del show de talentos italiano ‘Ti lascio una canzone’.​ Durante el concurso se les asignó cantar juntos O sole mio. Desde ese momento fueron apodados ‘i tre tenorini’ (los tres tenorcitos) en alusión a los tres tenores.



Entre sus ‘covers’ más populares están temas como Beautiful Day, de la banda estadounidense U2; Nuestro Amor, una versión en español de I Don’t Want to Miss a Thing de Aerosmith; y los duetos que grabaron con la cantante mexicana Belinda. Hace tres años, y luego de haber producido cuatro discos de estudio, Il Volo grabó un álbum en la plaza de Santa Croce de Florencia donde rindieron un homenaje a José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

El tenor italiano Andrea Bocelli continúa conquistando nuevas generaciones. Foto: cortesía Universal Music

Entre los antecesores de este trío está Il Divo, un grupo musical integrado por Urs Bühler, Carlos Marín, David Miller y Sébastien Izambard, quienes mezclan la ópera con el pop, el floclore, el bolero y el tango.

Sin duda, el italiano Andrea Bocelli fue uno de los pioneros en sacar los sonidos de la música clásica fuera de los teatros para ponerlo en el radar de las grandes masas. En este año, el artista presentó ‘Sí’, un álbum en el que trabaja con artistas pop y en el que ha cantando también con uno de sus hijos.