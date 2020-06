El pop latino mantiene su ritmo pese al coronavirus

LEA TAMBIÉN

La pandemia obligó a muchos artistas a replantear álbumes que estaban hechos, a pensar si era conveniente posponer sus lanzamientos e incluso a decidir si cambiaban canciones o portadas. Quizás, cuando el tiempo permita adquirir una mayor perspectiva de lo que dejó el covid-19, se pueda decir que en esta página está gran parte de la banda sonora de estos días de incertidumbre.

El guatemalteco Ricardo Arjona no ha parado de componer y grabar en su personalísimo estilo, a pesar de que hay un sector que lo descalifica como artista. Para espanto de sus detractores, Arjona mantiene su poder de convocatoria al reunir de forma simultánea a 120 000 personas a la presentación on line de ‘Blanco’, su primer disco en tres años, lo cual colapsó el sitio web, en medio del encierro por la pandemia.



En ‘Blanco’, este baladista ignora a sus críticos (es fiel a la frase “díganme qué hacer para no hacerlo”), canta sobre las adicciones a las drogas, la búsqueda de la fama y los triángulos amorosos, siempre con sus curiosas frases: por ahí, una letra evoca al SoHo, a París y a Macondo. Sí, Arjona no cambia aunque esta vez haya grabado en Abbey Road.

Video: YouTube, cuenta: Ricardo Arjona

Otro veterano que alcanza los 16 álbumes es el colombiano Carlos Vives. En ‘Cumbiana’ se percibe su trabajo más radical desde sus famosos ‘Clásicos de la provincia’ de 1993. Esta vez, como el título deja adivinarlo, Vives se sumerge en la cumbia, género mestizo producto de las influencias musicales indígenas, españolas, africanas y europeas.



Alejandro Sanz, Ziggy Marley y Rubén Blades colaboran en este proyecto que, lamentablemente, espera el fin de las restricciones para ser apreciado en un concierto, como exige la cumbia. A tener paciencia.

Video: YouTube, cuenta: Carlos Vices

Si Arjona y Vives no aguantaron las ganas de extender su largo catálogo, el cantautor colombiano Camilo tampoco contuvo las ganas de mostrar su cambio de estilo.



‘Por primera vez’ es su tercer álbum y el primero en que incursiona en los ritmos urbanos. Pedro Capó, Shakira, Christian Nodal y Evaluna Montaner -su esposa- colaboran en las canciones.

Video: YouTube, cuenta: Camilo

Los mexicanos Jesse & Joy pensaron mucho en liberar ‘Aire’, pues el plan incluía una gran gira para promocionar su quinto trabajo. Pero el dúo decidió publicar sus nuevas canciones para contribuir con las campañas de quedarse en casa.



En esta ocasión, el dúo regresa a un estilo más sencillo en lo musical y apela más la guitarra que a la producción. Las letras, eso sí, mantienen esa tormentosa manera de enfocar las relaciones amorosas. J Balvin y Luis Fonsi aparecen como invitados, pero en temas más cercanos al pop que al urbano.

Video: YouTube, cuenta: Jesse & Joy

La puertorriqueña Kany García, prolífica compositora de diversos artistas como Banana Papaya, Ha*Ash y Chayanne, se animó a liberar ‘Mesa para dos’, un álbum de duetos. Participan artistas tan diversos como Mon Laferte, Gusttavo Lima, Pedro Capó, Reik, Carlos Rivera y el mismo Vives.



La española Mala Rodríguez mantiene su peculiar mezcla de rap y flamenco. Con ‘MALA’, pone fin a un silencio de siete años con canciones en que su voz aguda y punzante aborda letras desgarradoras, con algunos momentos para la delicadeza, como en la canción sobre su madre.

Video: YouTube, cuenta: Mala Rodríguez

El puertorriqueño Ricky Martin, finalmente, recompuso un álbum prácticamente listo que terminó reducido a un EP. Impactado por la crisis, ‘Pausa’ tiene cortes a medio tiempo, con ritmos pausados y letras reflexivas. Aunque sí existe un momento para el baile gracias a Cántalo, que encaja para estos tiempos: “Llovió y esto no se ha acabao”.