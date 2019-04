Supuesta infidelidad del príncipe Guillermo desata polémica en redes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo, le habría sido infiel a Kate Middleton con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Así coinciden usuarios en las redes sociales, tras la difusión de una fotografía, donde se observa al Duque de Cambridge, en compañía de Hanbury en un club nocturno.

La noticia fue dada a conocer en un inicio por la revista estadounidense de farándula In Touch que en la portada de su edición de abril aseguró que el príncipe Guillermo le fue infiel a Kate Middleton. Según el medio, el duque de Cambridge ya le habría puesto fin a la relación extramarital que tuvo lugar cuando Kate Middleton estuvo embarazada de su tercer hijo, el príncipe Luis de Cambridge.



La información difundida por la revista cita una fuente cercana a la familia real que asegura que la duquesa de Cambridge "confrontó inmediatamente" al príncipe Guillermo quien negó la relación. Sin embargo, Kate Middleton le exigió que corte la amistad con Rose Hanbury, quien además vive cerca de los duques desde el año 2005.



Según el medio, la amistad entre Middleton y Hanbury se vio severamente afectada al igual que la confianza de la pareja luego de que la noticia salió a la luz. "Pueden parecer una pareja entre la que no pasa nada, pero la realidad es que la mayoría de parejas tienen sus problemas y Guillermo y Catalina no son la excepción", aseguró la fuente.



El medio The Daily Beast informa por su parte que quiso obtener un comentario de parte del palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Cambridge, sobre la historia difundida por In Touch. Desde allí se declaró que la noticia era "totalmente falsa" y que la revista tiene poca credibilidad, pues anteriormente publicó historias en las que alegaba que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, "tuvo una relación extramatrimonial y que Britney Spears estaba esperando trillizos".



Sin embargo, The Daily Beast asegura que no pudo ubicar en línea las historias mencionadas en la declaración de la casa real.



El pasado 22 de marzo del 2019, el tabloide británico The Sun aseguró que Kate Middleton solicitó al príncipe Guillermo que aleje a Rose Hanbury de todos los eventos de la realeza. Sin embargo, el duque de Cambridge habría intentado arreglar la relación entre Kate y Rose. Entonces, ambos se habrían citado en un club nocturno y fue allí donde se captaron las imágenes ahora comentadas en redes sociales.

La foto que pone en riesgo el matrimonio del príncipe William y Kate Middleton El duque de Cambridge fue sorprendido de noche en un bar acompañado de Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, una amiga de su esposa pic.twitter.com/xgY86oPNf7 — PPN Paraguay (@PPN_Paraguay) April 9, 2019

Rose Hanbury, de 35 años de edad, trabajó como modelo para la agencia Storm, la misma que descubrió a la famosa modelo Kate Moss. La Marquesa se casó en el 2009 con David Rocksavage, con quien tuvo tres hijos; dos gemelos que ahora tienen nueve años, Alexander y Oliver, e Iris de tres.