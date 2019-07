‘Los Picapiedra’ volverán a la televisión

LEA TAMBIÉN

Una nueva versión de la exitosa serie de televisión 'Los Picapiedra' verá la luz en un futuro cercano. Así lo aseguró este 11 de julio del 2019 la revista estadounidense Variety que añade que los nuevos episodios serán producidos por Warner Bros Animation y Elizabeth Banks' Brownstone Productions.

El proyecto aún se encuentra en etapas tempranas de su desarrollo, asegura el medio estadounidense que tuvo acceso en exclusiva a esta información. Si bien la nueva entrega de 'Los Picapiedra' se basará en la idea original del show, estará enfocada en un público adulto, asegura el sitio.

Cuando el proyecto finalmente vea la luz, será transmitido en horario estelar y sí contará con los recordados personajes Pedro, Wilma, Pebbles, la mascota Dino, los vecinos Pablo, Betty y Bamm-Bamm.



‘Los Picapiedra’ fue una exitosa serie de televisión que tuvo más de 150 capítulos emitidos entre los años 1960 y 1966 a lo largo de seis temporadas. La cadena responsable del programa original fue la estadounidense





Del programa se hicieron nuevas versiones como ‘The New Fred and Barney Show’ (1979) y ‘The Pebbles and Bamm-Bamm Show’ (1971-1972). También se realizaron películas no animadas de ‘Los Picapiedra’ una de estas se lanzó en el año 1994 y contó con los actores John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell Kyle MacLachlan, Halle Berry y Elizabeth Taylor.