Un Papá Noel sostenible, mensajero del consumo responsable

Un Papá Noel sostenible, procedente de la “Tierra de la Conciencia”, busca este lunes 2 de diciembre del 2019 acercar una mentalidad de consumo responsable a los participantes de la COP25, cumbre a la cual acudió con su característica vestimenta roja y blanca y un sombrero.

Este ‘Sustaina Claus’ –abreviatura de Papá Noel sostenible en inglés- es en realidad el canadiense Phillip McMaster, quien asegura haber asistido a todas las cumbres desde la COP21, celebrada en París, y ahora aporta “consejos que den un toque de atención” para cuidar el medioambiente.



McMaster ha insistido en demostrar su apoyo a la joven activista sueca Greta Thunberg y al movimiento social ‘Fridays For Future’, porque “ellos se levantan cada día con el objetivo de luchar por el futuro y es algo de lo que todos deberíamos ser conscientes”, sentencia.



Aunque no pertenece al movimiento social Extinction Rebelion, defiende sus valores y posee un lema similar: ‘Extinction Solutions’ -soluciones contra la extinción- porque “es muy importante apoyar la rebelión, pero es más importante tener soluciones para después”.



Sustaina Claus intenta concienciar a la sociedad a través de su personal estilo de vida denominado “República del cambio” y basado en pequeñas acciones que propone ejecutar cada miércoles, como eliminar un mal hábito, desconectar toda la electricidad de la casa -a excepción del frigorífico, para evitar desperdicio de alimentos- o, “simplemente, hacer feliz a los demás”.



Con estos gestos pretende impulsar a los miembros más concienciados de la sociedad a ser “los héroes locales de su comunidad” partiendo de la base de que “no podemos pretender cambiar a los demás sin cambiar nosotros mismos”.



En este sentido, y con vistas a las próximas festividades navideñas, este Papá Noel sostenible anima a las familias a cambiar su mentalidad y “no abusar del consumo”, reutilizando los objetos que ya no utilicen, regalándolos, prestándolos o incluso vendiéndolos.



También anima a desconectar los teléfonos móviles todos los miércoles durante tres horas para interactuar con nuestras familias o mejorar nuestras habilidades sociales porque “no sólo gastan electricidad: gastan nuestro tiempo y consumen nuestro cerebro”.



Acompañado de ‘Wednesday, The Low Carbon Panda’, un peluche de un oso panda con el que anima a reducir la huella de carbono, y de ‘Reality Rooster’, un gallo con el que pretende “despertar” a la sociedad, Sustaina Claus aboga por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Incluso ha creado una canción basada en el famoso lema de Thunberg: “nuestra casa está en llamas”, que canta para concienciar a todo aquél que quiera escucharle.