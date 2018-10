La OMS afirma que el ruido de los parques eólicos puede causar enfermedades

LEA TAMBIÉN

Una nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el ruido de los parque eólicos no sobrepase los 45 decibelios de media durante el día.

"El ruido de los parques eólicos por encima de este valor está relacionado con consecuencias negativas para la salud", señala el informe. En cambio, la OMS no da ninguna recomendación para el impacto acústico nocturno de esas instalaciones, ya que por el momento no hay suficientes estudios representativos al respecto.



Para carreteras, raíles y tráfico aéreo la OMS recomienda los siguientes límites: la contaminación acústica media durante el día para el tráfico rodado no debe superar los 53 decibelios, en el caso del transporte de trenes los 54 decibelios y en el del tráfico aéreo los 45 decibelios.



Los valores indicativos nocturnos se sitúan en 45, 44 y 40 decibelios respectivamente. Las directrices de la OMS son recomendaciones para proteger a la población del ruido. En base a ellas, los políticos deben establecer valores indicativos y ordenar o exigir medidas arquitectónicas para que éstos se cumplan.



"La excesiva contaminación acústica es más que un fastidio, es un riesgo real para la salud que contribuye, por ejemplo, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares", dijo Zsuzsanna Jakab, directora regional de la OMS para Europa.



Los valores para carreteras, raíles y tráfico aéreo difieren entre sí porque los distintos tipos de ruido tienen consecuencias diferentes para la salud, explicó la OMS. Por ejemplo, una autovía causa un ruido ambiente constante, mientras que un tren que está de paso hace ruido un momento y después hay una fase de silencio, señaló.



La OMS también anunció nuevas directrices para el ruido del ocio, por ejemplo, en clubes nocturnos, bares, eventos deportivos, clases de fitness y conciertos.



La OMS recomienda limitar la contaminación acústica media anual a menos de 70 decibelios, "porque por encima de este valor el ruido del ocio está relacionado con consecuencias negativas para la salud".