Noctámbulos con doble de posibilidades que los madrugadores de tener un rendimiento inferior en el trabajo

Los 'búhos' o noctámbulos pueden tener el doble de probabilidades que las 'alondras' o madrugadores de tener un desempeño inferior en el trabajo y de correr un mayor riesgo de jubilación anticipada debido a una discapacidad, según una investigación publicada en línea en la revista 'Occupational & Environmental Medicine'.

Dado el movimiento para alargar la vida laboral y retrasar la elegibilidad para la pensión, podría valer la pena tener en cuenta el cronotipo de una persona, sugieren los investigadores.



Los cronotipos matutinos tienden a funcionar mejor temprano en la mañana, mientras que los cronotipos vespertinos lo hacen mejor por la noche. El cronotipo es en gran parte genético, pero los factores ambientales, como la exposición a la luz del día, los horarios de trabajo y la vida familiar también pueden influir en él.



Por lo general, los noctámbulos no duermen lo suficientemente temprano como para dormir las más de 7 horas recomendadas en los días laborales estándar, lo que genera una falta de sueño y para recuperar el sueño en los días no laborales, lo que se conoce como desfase horario social.



Este desajuste se ha relacionado con problemas de salud, mientras que la privación del sueño a largo plazo está relacionada con una salud general y un rendimiento cognitivo más deficientes, lo que potencialmente dificulta la productividad en el trabajo, dicen los investigadores.



Para explorar esto más a fondo y descubrir si el cronotipo también podría estar relacionado con la jubilación anticipada por motivos de salud, los investigadores se basaron en datos del Estudio de 1966 de la Cohorte de Nacimientos de Finlandia del Norte (NFBC1966).



Este es un estudio en curso basado en la población general, que originalmente constaba de 12 058 niños (6 169 niños y 5 889 niñas), nacidos en el norte de Finlandia en 1966.



Cuando los participantes del estudio tenían 46 años, se les preguntó sobre su vida laboral y su salud, y se les preguntó sobre sus patrones de sueño para averiguar su cronotipo natural.



Los participantes calificaron su propio desempeño en el trabajo en una escala del 0 al 10, utilizando un sistema de puntuación validado (Puntuación de capacidad laboral). Sus datos estaban vinculados a los registros nacionales de seguridad social y pagos de pensiones.



En el análisis final se incluyeron unos 2 672 hombres y 3 159 mujeres, todos los cuales estaban trabajando en 2012 y para quienes se disponía de detalles completos. Fueron controlados durante los siguientes 4 años para ver quién había dejado de trabajar y recibido una pensión por discapacidad.



Durante este período, 84 personas recibieron una nueva pensión de invalidez, 17 personas fallecieron, 3 de las cuales habían recibido una pensión de invalidez. Las proporciones de alondras, cronotipo intermedio y noctámbulos fueron, respectivamente: 46%, 44% y 10% entre los hombres y 44%, 44% y 12% entre las mujeres.



En comparación con las alondras, los noctámbulos obtuvieron peores calificaciones en todas las variables relacionadas con el sueño y la salud. Los noctámbulos informaron con mayor frecuencia de sueño corto, insomnio y altos niveles de desfase horario social. Y también era más probable que no estuvieran casados y sin trabajo.



Aproximadamente 1 de cada 4 de los hombres (28%) y mujeres (24%) clasificados como noctámbulos tenían un rendimiento inferior en el trabajo cuando tenían 46 años, una proporción significativamente más alta que entre las alondras o cronotipos intermedios.



Las probabilidades de bajo rendimiento eran dos veces más altas entre los noctámbulos que entre las alondras en ambos sexos, incluso después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes, como la duración del sueño y las horas de trabajo.



Durante el período de seguimiento de 4 años, el bajo rendimiento estuvo fuertemente relacionado con un mayor riesgo de recibir una pensión por discapacidad para ambos sexos, con los noctámbulos machos tres veces más propensos a recibir una pensión por discapacidad que los machos alondras, aunque el impacto del cronotipo se debilitó significativamente cuando Se tuvieron en cuenta los patrones de sueño y los horarios de trabajo.



Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Y el número de pensiones por invalidez tomadas durante el período de seguimiento fue pequeño. Tampoco fue posible medir el impacto del cronotipo de la vida anterior en la discapacidad de la vida posterior, advierten los investigadores.



Sin embargo, los hallazgos están en línea con los de investigaciones previamente publicadas, señalan. "Sugerimos que se tenga en cuenta el cronotipo para apoyar [el desempeño laboral], tanto en la promoción de la salud a nivel individual como en la planificación de los horarios de trabajo a nivel organizacional", concluyen los investigadores.



Y es especialmente importante que los noctámbulos adopten un estilo de vida saludable, duerman lo suficiente y trabajen horas que se adapten a su cronotipo, añaden.

​