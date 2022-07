NASA lista para presentar las imágenes del telescopio James Webb este martes 12 de julio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, informó que este lunes 11 de julio de 2022 el presidente Joe Biden dará a conocer una de las primeras imágenes de Webb en un evento en la Casa Blanca a las 16:00 y estará disponible en el sitio de la Agencia.

Luego de seis meses de trabajo para poner en funcionamiento su observatorio espacial de nueva generación, la NASA dará a conocer las primeras imágenes científicas.

El telescopio James Webb de USD 10 000 000 000 fue lanzado en diciembre de 2021, y desde entonces la institución espacial ha estado afinando los detalles para examinar los objetos del sistema solar y las galaxias antiguas.

🗓️ Mark your calendars for Tuesday, July 12 at 10:30am ET (14:30 UTC) as we release the first images from @NASAWebb.



