Shakira vivió una de las noches más intensas de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en México. En el Estadio Corregidora de Querétaro, la cantante colombiana se quebró al interpretar un tema marcado por su pasado junto a Gerard Piqué, según información del medio NTN24.

Más noticias

💔 Shakira frente a su canción más dura

La artista interpretaba Última, una composición que aludiría a su historia con Piqué, con quien compartió 12 años y tiene dos hijos, Milan y Sasha. En medio del escenario, al entonar el verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”, no pudo contener las lágrimas. Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo dejó que el público continuara la letra mientras ella permanecía en silencio.

No te pierdas de leer: Influencer deforma su rostro para pasar de mujer a hombre y lo comparte

😢 Una emoción que sorprendió

Pese a retomar el coro “Se nos perdió el amor a mitad de camino”, su voz volvió a quebrarse. La barranquillera se mantuvo inmóvil hasta que las luces se apagaron y salió del escenario sin decir una palabra, como detalló NTN24.

🎤 El trasfondo de una ruptura

La escena se enlaza con los últimos años de Shakira, marcados por su separación con el exfutbolista español. La ruptura, anunciada en junio de 2022, estuvo rodeada de rumores de infidelidad y de una nueva relación de Piqué con Clara Chía. En sus canciones posteriores, la colombiana expuso esa historia con versos directos y metáforas punzantes.

Te puede interesar: El veneno de esta araña provoca erecciones durante horas: ¿Qué dice la medicina?

🔍 ¿Un cierre definitivo?

Revistas como Hola! recordaron que la cantante ha usado la música como refugio tras su divorcio. La interpretación de Última en México deja la incógnita de si se trata de la despedida musical a esa etapa o de un capítulo aún abierto.

La reacción del público fue inmediata: miles de voces acompañaron a la artista en uno de los momentos más vulnerables que ha mostrado sobre un escenario.

Te recomendamos: