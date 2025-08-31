La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a estar en el centro de la atención pública. En esta ocasión, un video que se registró este sábado 30 de agosto es el principal motivo.

El diario El Tiempo, de Bogotá reseñó que mientras la artista interpretaba ‘Días de Enero’ durante el concierto que ofreció en el estadio GNP de Ciudad de México, al empresario argentino se lo vio en las tribunas.

La escena, registrada por una fan y compartida en redes sociales, mostró a De la Rúa sentado en su butaca, intentando pasar desapercibido.

En el video, que rápidamente se viralizó, según publica El Tiempo, se observa al exmánager de la colombiana mirando hacia un costado y llevándose la mano a la barbilla, mientras el público coreaba la canción con sus teléfonos en alto.

Tras ese momento, varios usuarios destacaron el simbolismo de la situación. Recordaron que el tema fue compuesto por Shakira durante su relación con el argentino.

Reapariciones constantes de Shakira y de la Rúa

De acuerdo con ‘Ecuavisa’, no es la primera vez que Antonio de la Rúa acompaña a la cantante en su gira internacional o en momentos más privados.

Semanas atrás, ambos fueron vistos en un restaurante de Miami junto a Milan y Sasha, los hijos de la artista con Gerard Piqué. De acuerdo con testigos, la reunión se dio sin presencia de cámaras ni atención mediática.

Además, según se ha registrado en presentaciones previas en Estados Unidos y Canadá, el empresario se ha movido con naturalidad entre el equipo técnico y los familiares cercanos de Shakira, portando acreditaciones que lo identificaban como parte del staff.

En marzo pasado, la hija de De la Rúa, Zulú, participó en un concierto de Shakira en Buenos Aires. Aquella noche también asistieron Aíto de la Rúa y la actriz Calu Rivero. En ese entonces, las imágenes se difundieron en redes sociales por Agustina de la Rúa.

Ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado o desmentido un posible regreso de su relación. Por ahora, cada aparición continúa alimentando la especulación entre seguidores y medios internacionales.